China und USA beenden Handelsgespräche in Peking

Die Debatte um einen Vermieter, der in Ulm mehrere Wohnhäuser gekauft hat und den Mietern kündigt, weil er die Wohnungen zu Wohngemeinschaften umbauen will, um deutlich höhere Einnahmen zu erzielen, schwelt in der Donaustadt unverändert weiter (SZ berichtete). Bei dem Vermieter soll es sich um einen Mann aus dem Raum Biberach handeln. Inzwischen hat er sogar Post vom Ulmer Oberbürgermeister Gunter Czisch erhalten, in dem er den Vermieter zu solidarischem Denken auffordert.