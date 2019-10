China kündigt Strafzölle auf US-Exporte in Milliardenhöhe an

Von Schwäbische Zeitung

Bei einer Explosion am Montagmittag in einem Wohnhaus in Langenau (Alb-Donau-Kreis) sind zwei Menschen lebensgefährlich verletzt worden.

Wie die Polizei auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ bestätigt, sei die Explosion in dem Gebäude in der Straße „Ostener Kuften“ gegen kurz nach 12 Uhr gemeldet worden.

Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort eintrafen, stand das Haus bereits in Vollbrand. „Es hat lichterloh gebrannt“, berichtet Oliver Burget, stellvertretender Kreisbrandmeister.