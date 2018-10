Center Parcs: Weiter Unklarheit um Wiedereröffnung

Ob der niederländische Ferienparkbetreiber Center Parcs die Anlage Allgäu in Leutkirch (Kreis Ravensburg) nächsten Montag wirklich wieder in Betrieb nimmt, ist weiter unklar. „Der Eröffnungstermin 29. Oktober ist vorbehaltlich einer Bestätigung im Laufe dieser Woche“, sagte Sprecherin Sabine Huber der „Schwäbischen Zeitung“. Nach Angaben von Center Parcs sind für den Tag rund 440 Anreisen geplant.

Das Unternehmen hatte die Anlage am 1. Oktober in Betrieb genommen, musste sie aber eine Woche später wegen Mängel bei den Heizungsanlagen und der Internetversorgung wieder schließen. Die eigentlich für den 22. Oktober geplante Wiedereröffnung verschob Center Parcs am Freitag kurzfristig um eine Woche. Viele Gäste die eigentlich am Montag ihren Urlaub im Allgäu beginnen wollten, erfuhren von der verschobenen Verschiebung nach eigenen Angaben nicht oder nur über die Berichte anderer Gäste auf der Facebook-Seite des Unternehmens. Center Parcs selbst weist das zurück. Es seien „alle betroffenen Gäste“ kontaktiert worden, „um eine für sie passende Lösung zu finden“, erklärte Huber.

