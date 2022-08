Caravan Salon Düsseldorf: Im Rückwärtsgang

Nach Jahren stürmischer Wachstumsraten bläst der erfolgsverwöhnten Reisemobilbranche der Gegenwind ins Gesicht. Auf der größten Branchenschau, dem Caravan Salon in Düsseldorf, werden in diesem Jahr nicht neue Rekorde bei Zulassungszahlen und Umsatzerlösen gefeiert, sondern Rezepte ausgetauscht, wie sich der Mangel an Basisfahrzeugen managen lässt und wie die wegen nicht eingehaltener Lieferzusagen enttäuschten Kunden bei der Stange gehalten werden können.

Nach aktuellen Zahlen des Caravaning Industrie Verbands (CIVD) brach die Zahl neu zugelassener Reisemobile in Deutschland in den zwölf Monaten von August 2021 bis Ende Juli 2022 um 15,5 Prozent auf 71 710 Fahrzeuge ein. Bei Caravans war der Rückgang nicht ganz so dramatisch. In dem Segment der Wohnanhänger gingen die Zulassungszahlen im gleichen Zeitraum um 9,5 Prozent auf 24 175 zurück.

Die Nachfrage nach Reisemobilen sei da und die Zulassungszahlen hätten sich ohne die Lieferkettenprobleme dieses Jahr wahrscheinlich erneut auf Rekordniveau bewegt, sagte CIVD-Geschäftsführer Daniel Onggowinarso. Doch insbesondere fehlende Fahrzeugchassis stellten die Hersteller vor große Herausforderungen. „Verlässliche Prognosen sind aktuell unmöglich. Wir hoffen auf eine Entspannung der Liefersituation bis zum Sommer des nächsten Jahres und blicken trotz aller Probleme zuversichtlich in die Zukunft, denn die Begeisterung der Deutschen für Reisemobile und Caravans ist ungebrochen“, übte sich Onggowinarso in Optimismus.

Diese Einschätzung wird von vielen auf der Messe vertretenen Herstellern geteilt – auch von den oberschwäbischen Branchenvertretern. „Wir sind überzeugt, dass der Trend des mobilen Reisens intakt ist“, sagte Markus Kern, Chef des Reisemobilbauers Carthago aus Aulendorf (Landkreis Ravensburg) im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Für das Ende Juli abgelaufene Geschäftsjahr 2021/22, so Kern, habe Carthago seine Planzahlen jedoch nicht erreicht. Nicht erreichen können. Denn fehlende Teile, fehlende Chassis, pandemiebedingte Ausfälle in Produktion und Verwaltung sowie deutlich gestiegene Kosten bei Vorprodukten hätten das Unternehmen ausgebremst.

Laut Kern brachen die Zulassungszahlen bei Carthago- und Malibu-Reisemobilen um 23 Prozent ein. Den im Vergleich zum Gesamtmarkt deutlich stärkeren Rückgang begründete Vertriebsvorstand Bernd Wuschak mit Umschichtungen in den Fahrzeugklassen. „Als die Engpässe bei den Fahrzeugchassis losgingen haben wir entschieden, jedes Basisfahrzeug, das wir bekommen dort einzusetzen, wo der Handel und wir den größten Ertrag erwirtschaften können – und das ist bei teil- und bei vollintegrierten Reisemobilen und nicht im bis dato stark wachsenden Camper-Van-Segment“, sagte Wuschak. Entsprechend kräftig (minus 33 Prozent) gingen die Zulassungszahlen bei den Camper-Van-Modellen der Marke Malibu zurück.

Was der Einbruch bei den Zulassungszahlen Carthago an Umsatz gekostet hat, wollte Firmenchef Kern nicht quantifizieren. Nur soviel: Es sei ein „signifikanter Rückgang“ gewesen. Im vorangegangenen Geschäftsjahr 2020/21 erwirtschaftete die Unternehmensgruppe noch 385 Millionen Euro.

An ein baldiges Ende der Misere glauben die Carthago-Manager nicht. „Mit einer stabileren Versorgungslage bei den Fahrzeugchassis rechnen wir erst im Jahr 2024“, sagte Wuschak. Dem Unternehmen und seiner Belegschaft verlangt das ein Höchstmaß an Flexibilität ab, da nichts planbar ist. „Aktuell hangeln wir uns von Woche zu Woche. In der einen Woche haben wir am Band keine oder viel zu wenige Basisfahrzeuge. Dann müssen wir die Mitarbeiter kurzfristig heimschicken. In der anderen Woche sind drei Fahrzeuge mehr da und wir müssen Überstunden machen. Das in einer für die Mitarbeiter und deren Familien akzeptablen Weise auszubalancieren ist eine riesige Herausforderung“, erklärte der Manager.

Den Optimismus wollten sich die Carthago-Vorstände in Düsseldorf aber trotzdem nicht nehmen lassen. Auch bei den Camper-Vans will das Unternehmen an alte Erfolge anknüpfen. Möglich machen soll das ein neues Produktionswerk in Slowenien, das aktuell rund 40 Kilometer südlich des bisherigen Standorts Odranci in Ormož gebaut wird, und in dem ab 2023 ausschließlich Camper-Vans vom Band laufen sollen.

Vielleicht wartet Carthago dann auch wieder mit neuen Modellen auf. Auf der diesjährigen Messe in Düsseldorf jedenfalls hielten sich die Aulendorfer damit zurück. Neuheiten seien wegen der Lieferkettenproblematik „aktuell zweitrangig“, begründete Vertriebsvorstand Wuschak das.

Branchennachbar Hymer aus Bad Waldsee (Landkreis Ravensburg) klagte zwar auch über die „problematische Chassis-Versorgung“, präsentierte in Düsseldorf aber doch die ein oder andere Neuvorstellung. Mit großem Tamtam wurde bereits zwei Tage vor Messeeröffnung der Venture S vorgestellt – ein exklusives Offroad-Reisemobil mit pneumatischem Aufstelldach und integriertem Treppenaufstieg, das für 225 000 Euro in der Grundaustattung zu haben ist. Hymer-Geschäftsführer Christian Bauer war sich trotz dieses Betrages sicher, für die zunächst 100 geplanten Venture S genügend Käufer zu finden, da das Fahrzeug „so gut wie keine Wünsche mehr offen lässt“ und „sehr exklusiv“ ist – Attribute, auf die zahlungskräftige Kunden anspringen würden.

Dass diese Klientel existiert und wohl auch immer größer wird lässt sich beim Blick auf die Preistafeln der in Düsseldorf ausgestellten Reisemobile erahnen: Im Vergleich zum Vorjahr liegen die aufgerufenen Preise für vergleichbare Modelle – vor allem wegen der gestiegenen Einkaufskosten der Hersteller – zwischen zehn und zwanzig Prozent höher. Die von Hymer präsentierten Camper-Vans beispielsweise beginnen bei knapp 84 000 Euro. Man kann aber auch problemlos 130 000 Euro für einen solchen Kastenwagen auf den Tisch legen – wenn der Fahrzeuglieferant aus Stuttgart kommt und ein großer Stern am Kühlergrill prangt. Verlässt man das „Einstiegssegment“ Camper-Vans und wirft einen Blick in die sogenannte Liner-Klasse, stellt selbst die Marke von einer Million Euro keine große Hürde dar.

Joachim Petry, Vertriebschef bei Concorde, einem der führenden Herstellern von Luxus-Reisemobilen aus dem fränkischen Schlüsselfeld-Aschbach in der Nähe von Bamberg, präsentierte solche Modelle in Düsseldorf – zwölf Meter lang, mit Heckgarage für den Sportwagen und einem in der Breite ausfahrbahren Wohnzimmer. Er und auch andere Branchenvertreter sagen: Die Kunden schlucken die hohen Preise – wenn das gewünschte Modell verfügbar ist. Denn für viele Endkunden zählt weniger der zu zahlende Kaufpreis als vielmehr die Kosten der Nutzung. Kann das Fahrzeug nach einigen Jahren zu einem guten Preis weiterverkauft werden, seien die hohen Erstanschaffungskosten zweitrangig.

Allzu oft ist die Situation inzwischen jedoch so, dass der Kunde zum Händler geht, für sein Wunschmodell ein bis eineinhalb Jahre warten muss und noch nicht einmal eine Ansage zum Preis bekommt. Vor allem preissensiblere Käuferschichten würde das mittlerweile abschrecken, war auf der Messe hier und da zu hören. Eine Entwicklung, die einige in der Branche mit Sorge registrieren. Schließlich, sagt Carthago-Vertriebschef Bernd Wuschak, seien Reisemobile „emotionale Produkte, die eigentlich kein Mensch braucht“. Wenn der Kunde den Wunsch hat ein solches Fahrzeug zu kaufen, und der Hersteller könne nicht liefern, dann sei das ein Problem.