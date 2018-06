BW-Bank gibt jede vierte Filiale auf

Die Baden-Württembergische Bank (BW-Bank) wird in den kommenden fünf Jahren jede vierte Filiale schließen. Damit einher geht ein noch nicht näher bezifferter Personalabbau. Das teilte das zur Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) gehörende Institut am Donnerstag mit. Die BW-Bank begründete den Schritt mit dem veränderten Nutzungsverhalten ihrer Kunden und wirtschaftlichen Zwängen. Auch die anhaltende Niedrigzinsphase und die steigenden regulatorischen Kosten machen der Bank zu schaffen.

Bankgeschäfte über das Internet

Immer mehr Kunden würden ihre Bankgeschäfte heute über das Internet erledigen. Gleichzeitig zeige sich, dass Filialen nicht mehr so oft wie früher in Anspruch genommen würden, hieß es in der Erklärung. „Im vergangenen Jahr hatte lediglich noch knapp ein Drittel unserer Kunden ein Beratungsgespräch in einer Filiale. In der Folge davon sind nicht mehr alle unsere Standorte im nötigen Maße ausgelastet und betriebswirtschaftlich rentabel“, sagte Michael Horn, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der LBBW und verantwortlich für das Privatkundengeschäft.

Im Zuge des Umbauprogramms, das intern unter dem Kürzel „BWMorgen“ läuft, sollen bis zum Jahr 2020 von den aktuell 168 Standorten 38 geschlossen werden. Das betrifft fast jede vierte Filiale. Zudem sollen einige Standorte künftig nur noch temporär öffnen. Welche Standorte betroffen sind, ließ die BW-Bank offen. Auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ hieß es, dass die Entscheidung über eine Standortschließung anhand von Kriterien wie Kundenfrequenz, Produktnachfrage oder Lage beurteilt werde. Bei auslaufenden Mietverträgen würde man die wirtschaftlichen Perspektiven des Standorts abwägen und im Einzelfall eine Entscheidung treffen.

Besonders dicht soll das Netz aber in Stuttgart bleiben, wo die BW-Bank die Aufgaben einer Sparkasse erfüllt: In der Landeshauptstadt will das Institut künftig in rund 50 Filialen ihre Kunden persönlich beraten (aktuell: 66) und zusätzlich mit ebenso vielen Selbstbedienungsstandorten präsent sein (aktuell: 30). In der Fläche unterhält die BW-Bank Filialen unter anderem in Ulm, Leutkirch, Biberach, Ravensburg, Friedrichshafen und Konstanz.

Mit dem ausgedünnten Filialnetz einher geht ein geringerer Personalbedarf. Aktuell beschäftigt die BW-Bank rund 2000 Mitarbeiter im Privatkundenvertrieb, 800 davon allein in Stuttgart. Wie viele Stellen dem Umbauprozess zum Opfer fallen werden, ist unklar. Über Einzelheiten will das Institut im ersten Quartal 2016 informieren. Der Stellenabbau solle „so sozialverträglich wie möglich“ umgesetzt werden. Insgesamt rechnet die Bank mit Restrukturierungskosten „im mittleren zweistelligen Millionenbetrag“.

Umbau zur Multikanalbank

Parallel zu den Standortschließungen und dem Stellenabbau will die BW-Bank ihr Angebot an digitalen Bankdienstleistungen ausbauen und verbessern. Dazu zählen beispielsweise das App-Angebot der Bank oder die Beratung per Live-Chat. Zugleich soll das Netz der Selbstbedienungsstandorte von 60 auf 85 ausgebaut werden. „Wir entwickeln die BW-Bank zu einer echten Multikanalbank weiter. Damit stellen wir das für uns äußerst wichtige Privatkundengeschäft langfristig zukunftssicher auf“, sagte Horn.

Mit ihrer Ankündigung reiht sich die BW-Bank ein in die lange Liste der Geldhäuser, die in den vergangenen Wochen und Monaten ihr Filialnetz zusammengestrichen haben oder dies noch tun wollen. Erst Ende Oktober hatte die Deutsche Bank bekannt gegeben, 200 ihrer 750 Standorte in Deutschland schließen zu wollen. Branchenexperten gehen davon aus, dass von den deutschlandweit aktuell noch rund 35000 Bankfilialen binnen zehn Jahren ein Drittel verschwinden wird.