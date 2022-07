Bundestag debattiert Flughafenchaos

Angesichts von Abfertigungsproblemen an Flughäfen haben Politiker im Bundestag dauerhafte Lösungen debattiert. Dabei waren sich sich die Abgeordneten der Bundestagsfraktionen am Donnerstag zumindest in einem Punkt einig: Das Luftfahrtchaos lässt sich in diesem Sommer nicht mehr beseitigen. Das Missmanagement der Flughafenbetreiber und Fluggesellschaften müssen nun die Passagiere ausbaden, war die einhellige Meinung der Politiker in Berlin. Nun müsse die Branche Schadensbegrenzung betreiben und dafür sorgen, dass es nicht wieder soweit kommt. Die Lösungsansätze sind durchaus unterschiedlich.

Über 5000 Arbeitskräfte müssen an den Flughäfen kurzfristig eingestellt werden, um noch mehr Chaos an den Flughäfen zu verhindern. Ein erster Schritt wurde bereits getan: Die Ampel-Koalition hat die Grundlagen dafür geschaffen, dass Arbeitskräfte aus Nicht-EU-Staaten beschäftigt werden können. In der Bodenabfertigung sollen vor allem türkische Arbeitskräfte, die bereits in ihrer Heimat an Airports gearbeitet haben, zum Einsatz kommen. Mittlerweile hat die Bundesagentur für Arbeit grünes Licht für die Anwerbung der Flughafenmitarbeiter gegeben.

Größere deutsche Flughafenstandorte meldeten ebenfalls bereits ihren Bedarf an ausländischen Aushilfen an. Es seien Anfragen von Flughafenbetreibern sowie privaten Bodenverkehrsdienstleistern eingegangen, sagte der Hauptgeschäftsführer des Flughafenverbands ADV, Ralph Beisel. Zahlen für einzelne Standorte könne er nicht nennen.

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Marc Biadacz sagte zur aktuellen Lage: „Deutschland steckt im Reisechaos.“ Die Zuwanderung von Fachkräften aus der Türkei sei nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Die Maßnahme sei kurzfristig und nicht nachhaltig. Es brauche langfristig mehr Zuwanderung. Die Situation sei peinlich und schade dem Ansehen Deutschlands, kritisierte Unions-Fraktionsvize Ulrich Lange (CSU). Der Abgeordnete forderte deshalb einen Luftfahrt-Gipfel, damit die Unternehmen mit der Politik an Lösungen arbeiteten. Das lehnten SPD, Grüne und FDP ab. Die Politik habe mit der Erleichterung von Arbeitsvisa für die türkischen Kräfte schon viel getan. Außerdem sei die Branche selbst Schuld an dem Desaster. Denn während der Corona-Krise wurden Menschen entlassen, teils mit Abfindungen. Und nun „haben wird den Salat“, sagte Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD).

Um dem Flugverkehrschaos auch eine langfristige Strategie entgegenzusetzen, arbeitet die Koalition derzeit an einem Einwanderungsgesetz. Dieses soll Fachkräfte aus dem Ausland anlocken und ihnen den Start in Deutschland erleichtern. So sollen künftig die Arbeitgeber darüber entscheiden können, wer für die jeweiligen Jobs geeignet ist. Die praktische Berufserfahrung soll in den Vordergrund gerückt und Sprachbarrieren abgebaut werden. Ende des Jahres soll das Gesetz vorliegen.