Bundesregierung will Konjunkturprognose anheben

Ein 40 Meter hohes Hotel samt Kultur- und Gastronomieangebot wollen die Michael Kling, Daniel Oberschelp und Wolfgang Kleiner von der Investorengruppe OS2K auf dem Schlossgarten-Areal in der Friedrichstraße realisieren. Als Mieter haben sie die „me and all hotels“ der Linder-Hotelgruppe an der Hand.

Gegen die Pläne hat sich eine Bürgerinitiative gegründet, die sich für den „Erhalt des Quartiercharakters“ einsetzen will.

Alexander Tutschner hat mit den BI-Sprechern, dem Mediziner Axel Versen (62), der als Anwohner ...