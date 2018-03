Bundesregierung plant Maßnahmen gegen Lebensmittelverschwendung

Die Kennzeichnung von zahlreichen Lebensmitteln in Deutschland könnte schon bald eine kleine, aber weitreichende Änderung erfahren. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft will das seit vielen Jahren auf Lebensmitteln abgedruckte Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) um eine Komponente erweitern.

Der ehemalige Agrarminister Christian Schmidt (CSU) hatte den Begriff des „Verbrauchsverfallsdatums“ bereits vor knapp zwei Jahren ins Gespräch gebracht, das Ministerium will diese Überlegungen jetzt vertiefen. Entsprechende Maßnahmen seien auf dem Weg, wie eine Sprecherin des Ministeriums auf Anfrage von schwäbische.de mitteilte. Mit dem Verbrauchsverfallsdatum soll verdeutlicht werden, wie lange Lebensmittel nach Ablauf des MHD noch ohne Gesundheitsgefahr verzehrt werden können.

Intelligente Verpackungen im Koalitionsvertrag

Ein Fördertopf in Höhe von mehr als 3,4 Millionen Euro sei dafür bereits bereitgestellt worden, um Innovationsvorhaben wie beispielsweise die Entwicklung intelligenter Verpackungen, „die dann wie ein Verbrauchsverfallsdatum genutzt werden können“, zu finanzieren, so die Ministeriumssprecherin weiter. Schmidt hatte das Beispiel von Joghurtbechern skizziert, die mit einem elektronischen Chip ausgestattet sein können, der von Tag zu Tag die Verzehrbarkeit des Produkts ermittelt.

Im Koalitionsvertrag der Großen Koalition ist die Einführung entsprechender intelligenter Verpackungen explizit erwähnt. Den Begriff des Verbrauchsverfallsdatums sucht man indes vergeblich. Trotzdem will die Große Koaltion das Mindesthaltbarkeitsdatum „überprüfen“, um die Verschwendung von Lebensmitteln zu vermeiden, heißt es auf Seite 91 des Koalitionsvertrags. Präziser wurden Union und SPD nicht.

Die Deutschen wissen Bescheid

Doch braucht es entsprechende Weiterentwicklungen der Lebensmittelkennzeichnungen überhaupt? Der aktuelle Ernährungsreport des Bundeslandwirtschaftsministeriums zeigt in einer Umfrage, dass lediglich fünf Prozent der Befragten abgelaufene Lebensmitteln ohne weitere Überprüfung des MHD sofort wegwerfen. 76 Prozent würden die Genießbarkeit auf jeden Fall prüfen, weitere 19 Prozent würden von Fall zu Fall entscheiden, wie sie mit dem abgelaufenem MHD umgehen.

Das baden-württembergische Verbraucherschutzministerium sieht daher auch keinen Handlungsbedarf. Am häufigsten würden ohnehein frische Produkte wie Gemüse, Obst oder Backwaren weggeworfen, die gar kein MHD tragen. „Es ist also weniger eine rechtliche Änderung erforderlich, sondern mehr Verbraucheraufklärung über den sachkundigen Umfang mit dem MHD“, so ein Sprecher. Der Verbraucher müsse wieder lernen zu erkennen, wann ein Lebensmittel nicht mehr genießbar sei.

Pro Jahr wandern in Deutschland nach Zahlen des WWF etwa 18 Millionen Tonnen Nahrungsmittel in die Tonne, davon wären etwa 10 Millionen Tonnen vermeidbar und wiederum etwa die Hälfte dieser vermeidbaren Lebensmittelverluste sind auf den Endverbraucher zurückzuführen. Im europaweiten Vergleich zeigt sich: Die Deutschen verschwenden weniger Lebensmittel als der EU-Durchschnitt.

Um das Wegwerfen von Lebensmitteln noch weiter zu reduzieren, wurde unter anderem die Initiative „Zu gut für die Tonne!“ ins Leben gerufen. Projekte, die etwas gegen Lebensmittelverschwendung unternehmen, werden prämiert, Rezepte für die Resteverwertung können nachgekocht werden und Kochpaten geben praktische Tipps zum richtigen Einkaufsverhalten. Im aktuellen Koalitionsvertrag von SPD und CDU/CSU ist sie erwähnt und soll mit den Bundesländern gemeinsam zu einer nationalen Strategie weiterentwickelt werden.

Die Verbraucherorganisation Foodwatch kritisiert das Projekt hingegen scharf. Das Ministerium habe die Verbraucher als Hauptschuldige für die Lebensmittelverschwendung ausgemacht, so Geschäftsführer Martin Rücker. „Um die gigantische Verschwendung zu stoppen, brauchen wir vor allem auch neue Regeln für Industrie und Handel“, so seine Forderung.

Das möchte die Bundesregierung auch angehen. Im Koalitionsvertrag haben sich CDU/CSU und SPD auf die Formulierung einigen können, für die Reduzierung vermeidbarer Lebensmittelabfälle in der Lebensmittelwirtschaft mit den Beteiligten Zielmarken vereinbaren zu werden: „Die Reduzierung der Lebensmittelverschwendung werden wir gezielt weiterverfolgen und dabei die gesamte Wertschöpfungskette einbeziehen.“

Nicht „sofort tödlich ab“

Viele Supermärkte und Discounter handeln im Sinne der Vermeidung von Lebensmittelabfällen auf ihre Weise. Seit vielen Jahren werden Lebensmittel, deren MHD abgelaufen ist oder kurz vor dessen Ablauf stehen, kostenlos an die örtlichen Tafeln abgegeben. Genaue Zahlen, wie viele Lebensmittel in Baden-Württemberg jeweils von den Tafeln abgeholt werden, gebe es nicht, so die stellvertretende Vorsitzende des Landesverbands der Tafeln in Baden-Württemberg, Angie Reinecke: „Genau wie im Supermarkt greifen auch unsere Tafelkunden bevorzugt nach Angeboten mit möglichst langem MHD“, so ihre Erfahrung. Hier sei noch viel Öffentlichkeitsarbeit notwendig, um Überzeugungsarbeit zum Thema MHD zu leisten.

Einen Schritt weiter ist in diesem Punkt bereits die Lebensmittelindustrie in Norwegen. Molkereien haben dort vor wenigen Wochen bei Milch und Milchprodukten eine neue Haltbarkeitskennzeichnung eingeführt. "Mindestens haltbar bis, aber nicht schlecht nach", steht beispielsweise auf Sahne oder Joghurt. Diese Aktion zum Trend gegen Lebensmittelverschwendung wird es in Deutschland allerdings nicht geben.

Zum einen seien Unternehmen in Deutschland an die Vorschriften einer EU-Verordnung über die richtige Formulierung des MHD gebunden; zum anderen biete die Bezeichnung „aber nicht schlecht nach“ keine klare Orientierung für die Verbraucher, worauf sich der Begriff „schlecht“ beziehe, erklärte das Bundeslandwirtschaftsministerium auf Nachfrage. Ein ergänzender Hinweis könne zwar grundsätzlich in die Nähe des MHD aufgebracht, aber nicht in die Angabe eingefügt werden; zudem müsse beachtet werden, dass freiwillige Angaben nicht irreführend sein dürfen.

Ein Twitter-Post, der das Hinweisschild eines Geschäfts zeigt, der zuletzt ein viraler Hit wurde, wird also so schnell nicht auf unseren Verpackungen zu finden sein. Dort stand: „Es heißt ‚Mindestens haltbar bis‘ und nicht ‚Sofort tödlich ab‘ “. Ein Hinweis, der auch im Jahr 2018 noch nicht bei allen Verbrauchern angekommen ist.