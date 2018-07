Bundesbank: Euro-Krise bedroht Aufschwung

Frankfurt/Main (dpa) - Die Krise der Euro-Zone bedroht nach Einschätzung der Bundesbank den wirtschaftlichen Aufschwung.

Schuldensünder wie Griechenland seien gefordert, „eine glaubwürdige Konsolidierungsstrategie entschlossen umzusetzen und in ein gesamtwirtschaftliches Reformpaket einzubetten, um umgehend verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen“, heißt es im Monatsbericht Mai, den die Notenbank am Mittwoch in Frankfurt veröffentlichte.

Nach den eilig geschnürten Milliarden-Rettungspaketen müsse die Europäische Währungsunion nun dringend grundsätzlich reformiert werden, mahnten die Bundesbanker. „Vertrauen in stabile und verlässliche Rahmenbedingungen in der EWU sind nicht zuletzt eine wichtige Basis für die Absicherung der Erholung der Weltwirtschaft.“

Der Konjunkturaufschwung habe sich seit Jahresbeginn weltweit gefestigt. Auch die deutsche Wirtschaft komme zunehmend in Fahrt und dürfte - vor allem dank eines starken Exports - „im zweiten Quartal aller Voraussicht nach kräftig expandieren“. Volkswirte erwarten, dass die Wirtschaftsleistung von April bis Ende Juni um etwa ein Prozent zulegen wird. Im ersten Quartal war in Deutschland das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) zum Vorquartal um 0,2 Prozent gewachsen.

Nach Einschätzung der Bundesbank zeigt sich auch der private Konsum „in der Grundtendenz weiterhin recht bestandsfest“ - rechne man Sondereffekte wie die Abwrackprämie für Altautos heraus, die vorübergehend für mehr Konsum der Privathaushalte gesorgt hatte. Insgesamt befinde sich die deutsche Wirtschaft „auf einem Erholungspfad, der nach derzeitiger Indikatorenlage in der Grundtendenz nicht gefährdet scheint“, urteilte die Bundesbank.

Das „schmale Zeitfenster für Reformen“ der Euro-Währungsunion dürfe jedoch nicht ungenutzt bleiben. Die Bundesbank plädierte unter anderem dafür, die „Einführung einer Insolvenzordnung“ für überschuldete Euro-Staaten „ernsthaft“ zu prüfen.

Zum Beschluss der Europäischen Zentralbank (EZB), Staatsanleihen maroder Euro-Staaten aufzukaufen, bekräftigte die Bundesbank die Warnung ihres Präsidenten Axel Weber: „Diese Maßnahme birgt erhebliche stabilitätspolitische Risiken.“ Der Kursverfall für südeuropäische Staatspapiere sei durch die Hilfsmaßnahmen zudem nur kurzfristig gestoppt worden. Zu einer nachhaltigen Entspannung werde es „erst kommen, wenn das Vertrauen in die Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen in den entsprechenden Ländern durch glaubwürdige Konsolidierungsschritte wiederhergestellt wurde“.