Bund gegen Versicherungspflicht für Elementarschäden

Eineinhalb Jahre nach der verheerenden Flut im Ahrtal hat sich Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) dagegen ausgesprochen, Gebäudeversicherungen gegen Elementarschäden zur Pflicht zu machen. „In einer Zeit höchster finanzieller Belastungen privater Haushalte sollten wir von allem die Finger lassen, was Wohnen und Leben in Deutschland noch teurer macht“, sagte Buschmann dem „Handelsblatt“. In der Bundesregierung sei man sich darüber einig.

Eine Versicherungspflicht halte er für falsch, betonte der Minister. Bei Bedarf könnten nun aber die einzelnen Bundesländer tätig werden. Diese hätten dafür die Gesetzgebungskompetenz, da der Bund selbst keine Regelung treffen werde. Die Länder hatten in einem gemeinsamen Beschluss darauf gedrungen, dass der Bund die Versicherungspflicht einführt. Über die Absage Buschmanns sei man verwundert, sagte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU).

Länder wehren sich

Im baden-württembergischen Justizministerium kritisierte man die Haltung des Bundes. „Es gab eine klare Vereinbarung mit dem Bund, dass ein konkreter Regelungsvorschlag vorgelegt wird. Denn nur eine bundesgesetzliche Regel kann bei großen Schadensereignissen, die ja nicht an Ländergrenzen Halt machen, eine tragfähige Lösung sein“, sagte eine Ministeriumssprecherin. Ohne eine „solidarische Pflichtversicherung“ könnten Bund und Länder die hohen Folgekosten „nicht mehr stemmen“.

Die Flut in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen verursachte Schäden in Höhe von insgesamt 8,5 Milliarden Euro. Nur knapp die Hälfte der betroffenen Hausbesitzer in Nordrhein-Westfalen hatte eine Gebäudeversicherung, die Hochwasserschäden, aber auch Schäden zum Beispiel durch Hagel abdeckt. In Rheinland-Pfalz war es sogar nur gut ein Drittel.

Beim Gesamtverband der Versicherer sieht man eine Versicherungspflicht gegen Elementarschäden skeptisch. Wichtiger wäre es, bessere Vorkehrungen gegen Naturkatastrophen zu treffen, sagte Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen. Und in stark gefährdeten Gebieten dürfe überhaupt nicht neu gebaut werden.