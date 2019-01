Bsirske kündigt harte Haltung bei Tarifstreit mit Ländern an

Von Cornelia Spitz

Warten ist weiterhin angesagt. Ein Urteil in Sachen „Fridi Miller gegen das Land Baden-Württemberg“ wegen ihrer Wahlanfechtung bezüglich der Oberbürgermeisterwahl in Villingen-Schwenningen ist am Freitag vor dem Verwaltungsgericht in Freiburg nicht ergangen. Doch die Causa VS wurde im Detail erörtert.

Ist Fridi Miller nun prozessunfähig oder nicht? Diese Frage schwebt weiterhin wie ein Damoklesschwert über der streitlustigen Sindelfingerin.