Britische Urlauber treiben Thomas Cook an

Von Deutsche Presse-Agentur

Die CDU-Fraktion will sich für eine Landarztquote im Medizinstudium einsetzen. Dazu hat sie heute eine Debatte im Landtag beantragt. Gefordert wird sowohl ein Plus von zehn Prozent an Medizinstudienplätzen als auch ein weiterer Zuwachs um zehn Prozent für Studierende, die sich zur einer Tätigkeit als Hausarzt in einer schlecht versorgten Region verpflichten. Andere Länder hätten bereits solche Pläne. Das sei umso wichtiger, da 35 Prozent der Hausärzte über 60 Jahre alt seien, argumentieren die Christdemokraten.