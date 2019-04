Brexit: Käferalarm in der Verpackungsbranche

Die Auswirkungen eines möglicherweise ungeordneten Austritts Großbritanniens aus der Europäischen Union wird zurzeit in vielen Unternehmen und Branchen durchgespielt. In der europäischen Paletten-Wirtschaft käme es bei einem harten Brexit zum Käferalarm. Grund dafür ist die Rechtslage im Handel mit Holzverpackungen: Mit dem Brexit wird Großbritannien aus Sicht der EU offiziell zum Drittstaat. Paletten und andere Holzverpackungen müssten dann mit einem speziellen Hitzeverfahren gegen Schädlinge behandelt werden, wenn sie zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU bewegt werden. Innerhalb der EU wird auf die Behandlung weitgehend verzichtet.

Die deutsche Holzverpackungsbranche befürchtet daher zusätzliche Auflagen bei der Behandlung von Paletten. „Dann wird es noch ein böses Erwachen geben“, sagt Marcus Kirschner vom Bundesverband Holzpackmittel, Paletten, Exportverpackung (HPE). Der FDP-Bundestagsabgeordnete und gelernte Förster Christoph Hoffmann hatte sich zuletzt mit einer Anfrage an die Bundesregierung gewandt und gefragt, welche Maßnahmen diese plant, damit unbehandelte Holzpaletten auch nach einem No-Deal-Brexit zwischen Großbritannien und der EU bewegt werden können.

In der Antwort des Landwirtschaftsministeriums heißt es dazu: „Für den Fall eines ungeregelten Austritts aus der EU finden auf das Vereinigte Königreich die einschlägigen phytosanitären Regelungen für Drittländer Anwendung.“ Konkrete Maßnahmen werden zwar nicht erwähnt. Auf der Website weist das Ministerium Händler und Lieferanten aber auf die Problematik hin. „Wir hoffen nicht, dass es zu einem harten Brexit kommt“, sagt eine Sprecherin. „Die Unternehmen müssen die Zeit jetzt dennoch nutzen, um sich auf den Fall der Fälle vorzubereiten.“

Einfach ist das aber nicht. Bislang gibt es in Deutschland unter anderem zu wenig Trockenkammern für die Behandlung. HPE-Verbandschef Kirschner zufolge kosten selbst kleine Anlagen von der Baugenehmigung bis zur Inbetriebnahme deutlich mehr als 100 000 Euro. In diese Trockenkammern müssen die Paletten über mindestens eine halbe Stunde auf 56 Grad Celsius Kerntemperatur erhitzt werden, um Schädlinge wie Borkenkäfer oder Holzwespen zu eliminieren, erklärt Anton Sailer, Chef der Anton Sailer Palettenfabrik aus Rot an der Rot (Landkreis Biberach) im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“.

Zentrum der Palettenproduktion

Sein Unternehmen sieht Sailer von der Problematik aber nicht betroffen: „Unsere Paletten sind bereits zu 98 Prozent nach dem internationalen Pflanzenschutzabkommen IPPC hitzebehandelt.“ Großkunden, etwa aus der Automobilindustrie, würden das mittlerweile vorschreiben – schließlich könnten die wenigsten Kunden ausschließen, dass eine Palette im Laufe ihrer Nutzungsdauer nicht doch einmal die EU-Außengrenzen überquere.

Ähnliches gilt für die beiden Wettbewerber in Rot an der Rot, die Lämmle Holzverarbeitung GmbH und die Rau Palettenwerk GmbH & Co. KG. Zusammen mit der Anton Sailer Palettenfabrik beheimatet das 4500-Einwohner-Örtchen gleich drei bedeutende Hersteller von Paletten. Etwa 17 000 dieser hölzernen Transporthilfen werden hier pro Arbeitstag zusammengenagelt – beinahe vier Prozent der deutschen Jahresproduktion.

Rau-Juniorchef Michael Rau zufolge, verlassen rund 85 Prozent der jährlich rund drei Millionen produzierten Paletten das Werk IPPC-behandelt – und für die restlichen 15 Prozent hätte man die Kapazitäten, auch diese zu behandeln. Lämmle-Chef Dieter Lämmle taxiert den Anteil IPPC-behandelter Paletten in seinem Unternehmen auf 70 Prozent. Er sieht die oberschwäbischen Hersteller in diesem Punkt „gut aufgestellt“, weil man sich frühzeitig entschlossen habe, in die entsprechenden Trockenkammern zu investieren.

HPE-Verbandschef Kirschner macht noch auf ein anderes Problem aufmerksam: „Viele Waren sind jetzt schon fertig verpackt und auf Paletten verladen.“ Wegen strengerer Regeln müssten alle Güter und Waren ausgepackt, umgepackt und neu verladen werden. Dafür brauche es deutlich mehr Kapazitäten, etwa bei den Umschlagsflächen an den betroffenen Häfen oder beim Personal. Laut Kirschner ist all das aber sowieso schon knapp. Er fordert daher eine Übergangsregel, wie sie im Austrittsabkommen mit Großbritannien bereits verhandelt wurde. Bislang wurde der Deal vom britischen Parlament zwar wiederholt abgelehnt. Die britische Regierung hatte jedoch angekündigt, eine pragmatische Lösung für das Problem zu suchen. Einen gleichen, weniger bürokratischen Ansatz wünscht sich Kirschner auch von der Bundesregierung. „Dass Holzpaletten nach dem Brexit plötzlich von Schädlingen befallen sein könnten, ist absurd“, sagt er.

Die deutschen Hersteller von Transportpaletten haben im vergangenen Jahr einen Produktionsrekord aufgestellt. Sie fertigten fast 111 Millionen Paletten aus Holz. Nach Schätzungen des HPE könnten allein aus dieser Produktion 50 Millionen unbehandelte Paletten im Umlauf sein – wegen Mehrfachnutzung oder Terminverschiebungen dürften es insgesamt sogar um die 100 Millionen sein. Wie viele davon nach Großbritannien gegangen sind, lässt sich Kirschner zufolge nicht genau beziffern. 2017 waren die Briten Deutschlands fünftwichtigster Handelspartner im Warenexport.