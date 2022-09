Brauereien geht die Kohlensäure aus

Die Energiekrise frisst sich durch die deutsche Wirtschaft und droht nun auch die Brauereien zu überrollen: Weil Chemieunternehmen wegen massiv gestiegener Gaspreise die Düngemittelproduktion herunterfahren, wird Kohlensäure (CO2) knapp. Das Gas fällt bei der Ammoniakproduktion als Nebenprodukt an und ist in der gesamten Ernährungsindustrie für Produktions- und Verpackungsprozesse dringend notwendig. Außerdem wird Kohlensäure in der Gastronomie gebraucht, um Bier und andere Getränke beim Zapfen aus den Fässern zu drücken.

Wichtige CO2-Lieferanten der Lebensmittel- und Getränkewirtschaft hätten bereits „höhere Gewalt“ angemeldet, heißt es bei der Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie (BVE). Nur noch 30 bis 40 Prozent der üblichen Liefermengen seien derzeit auf dem deutschen Markt verfügbar. Und das auch nur zu „immensen Kosten“. Die Folge: Immer mehr Unternehmen der Getränkewirtschaft müssen ihre Produktion erheblich einschränken oder gar ganz einstellen.

Der Markt ist wie leergefegt

„Uns erreichen tägliche neue Hilferufe aus der Branche“, berichtet Holger Eichele, Hauptgeschäftsführers des Deutschen Brauer-Bundes, der „Schwäbischen Zeitung“. Eichele fordert die Bundesregierung auf, dringend Maßnahmen zu ergreifen, um eine bevorzugte Belieferung der Ernährungsindustrie mit bezahlbarem Kohlendioxid für die Lebensmittel- und Getränkeproduktion sicherzustellen: „Wir erwarten, dass die Politik die Dimension des Problems erkennt und handelt!“

Brauereien sind von dem Problem unterschiedlich stark betroffen: Kohlensäure wird in der Branche vor allem benötigt, um Tanks und abzufüllende Flaschen und Fässer „vorzuspannen“, damit das Bier beim Füllen nicht mit Luft in Kontakt kommt und beim Abfüllen nicht schäumt. Für die eigentliche Bierproduktion wird keine Kohlensäure benötigt, da sie auf natürliche Weise beim Brauen entsteht.

Weil bei der Gärung sogar deutlich mehr CO2 entsteht als für das fertige Bier benötigt wird, fangen viele, vor allem größere Brauereien, die überschüssigen Mengen auf und sind daher nicht oder nur in geringem Umfang auf die Zulieferung von Kohlensäure angewiesen. Doch eine solche Anlage rentiert sich erst bei einem Bierausstoß von jährlich 200 000 bis 300 000 Hektolitern. Brauereien, die CO2 im Brauprozess nicht auffangen oder zusätzlich etwa Softdrinks herstellen, müssen dagegen große Mengen am Markt zukaufen. Denn gerade für die Produktion von Mineralwasser und Erfrischungsgetränken ist Kohlensäure unverzichtbar.

Stickstoff statt Kohlensäure

Die Berg-Brauerei, die größte Brauerei der Bierkulturstadt Ehingen, war aufgrund des aktuellen Kohlensäure-Mangels kurz davor, die Produktion zurückzufahren. „Wir hätten mit Sorten wie dem Radler begonnen, weil dafür viel Kohlensäure notwendig ist“, sagt Braumeister und Inhaber Ulrich Zimmermann, der deutlich macht, dass die Lieferketten auch bei den Brauern derzeit gestört sind.

„Bei den Kohlensäure-Lieferungen ändert sich die Verfügbarkeit ständig. Wir haben nun versucht, Vorräte anzulegen“, sagt Zimmermann und betont: „Kontakte zu Lieferanten, Marktbeobachtung und Überwachung der Lagerhaltung finden in engerem Rhythmus statt. Für unsere Braumeister und Logistiker erfordert dies entsprechend mehr Zeit. Aktuell haben wir keine Bierpreiserhöhung geplant. Eine langfristige Aussage ist aber nicht möglich, es gilt die Entwicklung im Auge zu behalten – auf Sicht zu fahren.“

Wie lange Zimmermann noch auf die Kohlesäure-Lieferungen setzen kann, steht indes in den Sternen. Um perspektivisch einen Ausweg aus dem Kohlesäure-Mangel zu finden, setzt die Berg-Brauerei auf Stickstoff. „Das funktioniert als Ersatz. Wir wollen künftig den Stickstoff mit einer Anlage aus der Luft gewinnen. So birgt diese Krise sogar eine Chance zu einer Alternative“, sagt Zimmermann über seinen Plan B, über den auch andere Brauer nachdenken würden. „In der Branche findet gerade ein reger Austausch statt“, betont Zimmermann, der in der Krise deutlich macht: „Wir spüren, dass das, was schon immer wichtig war, mit Kunden und Lieferanten ein Miteinander zu pflegen, gerade jetzt hilfreich ist.“

Bei der Brauerei Gold Ochsen in Ulm ist die Lage ähnlich. „Unser Lieferant hat uns mitgeteilt, dass die Versorgung mit Kohlensäure nicht mehr gesichert werden kann“, sagt Braumeister Stephan Verdi. Allerdings braucht Gold Ochsen das Gas nur für alkoholfreie Getränke wie Afri Cola oder Bluna. Für Bier setzt die Brauerei auf die im Gärprozess entstandene und wiederaufbereitete Kohlensäure. „Momentan ist unser 50-Tonnen-Tank voll. Damit können wir rund zwei Wochen produzieren“, sagt Verdi. Doch wie es dann weitergeht sei offen. Die Lage spitze sich zu.

Produktionsstopp im Allgäu

An anderer Stelle mussten bereits drastischere Konsequenzen gezogen werden. Die Aktienbrauerei Kaufbeuren im Allgäu etwa hat ihre Limonaden-Produktion komplett eingestellt, berichtete der Bayerische Rundfunk. Normalerweise laufen dort an einem guten Tag rund 140 000 Flaschen des süßen Getränks vom Band, das entspricht einer Menge von rund 600 bis 700 Hektolitern. Doch die wenige Kohlensäure, die derzeit noch im Tank lagert, halte er nun für die Bierproduktion zurück, erklärt Brauerei-Chef Gottfried Csauth.

Die Sigmaringer Brauerei Zoller-Hof hat eigenen Angaben zufolge hingegen keine Engpässe beim Einkauf von Kohlensäure. „Wir haben erst diese Woche eine Lieferung erhalten, die uns für die nächsten Wochen versorgen wird“, sagt der Geschäftsführer Ralf Rakel. Zoller-Hof sieht seinen Markt überwiegend im südlichen Teil Baden-Württembergs, exportiert aber auch Bier in europäische Nachbarländer, nach China und die USA. Wegen steigender Verpackungs- und Transportkosten wird dieses Geschäft jedoch zusehends schwieriger.

Ihre Kohlensäure-Lieferkette betrachtet die Brauerei durch langfristige Verträge als gesichert, „wir hoffen, dass diese Verträge halten“, sagt Rakel. Gleichzeitig macht sich die Brauerei Gedanken, wie sie den Verbrauch reduzieren kann.

Ähnlich klingt das bei der Brauerei Meckatzer (Landkreis Lindau). Wegen langfristiger Lieferverträge seien Produktionseinschränkungen aufgrund fehlender Kohlensäure aktuell kein Thema, sagt Unternehmenssprecher Markus Horn. Frei von Sorgen sind die Allgäuer Brauer deshalb aber nicht. „Da unsere Energiekosten absehbar deutlich steigen, versuchen wir gerade, so viel wie möglich vorzuproduzieren“, sagt Horn. Im Oktober wolle man sogar Schichtbetrieb fahren. Der Grund: Für November hat der örtliche Versorger durchblicken lassen, um wie viel sich Energie verteuert.