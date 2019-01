Brüssel will EU-Fischerei vor chaotischem Brexit absichern

Von Agence France-Presse

Lungenärzte haben eine kritische Überprüfung der Auswirkungen von Feinstaub und Stickoxiden auf die Gesundheit gefordert. In einer am Mittwoch veröffentlichten Stellungnahme äußerte eine Gruppe von mehr als hundert Medizinern erhebliche Zweifel an der wissenschaftlichen Methodik bei der Festlegung der Grenzwerte. Zugleich drangen die Ärzte auf eine Neubewertung der Studien. Es gebe derzeit „keine wissenschaftliche Begründung für die aktuellen Grenzwerte“, hieß es in der Stellungnahme.