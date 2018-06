Bosch will weiter wachsen

Der Technologiekonzern Bosch hat im vergangenen Jahr einen Rekordumsatz erzielt. Auch in diesem Jahr will das Unternehmen weiter wachsen, der Vorstand rechnet mit einer Steigerung der Umsätze von drei bis fünf Prozent. Das gab der Vorstandsvorsitzende Volkmar Denner am Mittwoch auf der Bilanzpressekonferenz in Renningen bekannt. Dort betreibt Bosch seit 2015 seinen neuen Forschungscampus.

Trotz dieser positiven Botschaften lenkte Vorstandschef Denner den Blick gleich mit seinem ersten Satz auf zwei Herausforderungen: die laufenden Dieseldiskussionen und die Debatte um Elektroautos. Diplomatisch ausgedrückt klang das so: „Die Bilanzpressekonferenz findet in einer Zeit statt, da die Automobilindustrie im Fokus der öffentlichen Debatte steht.“ Fest steht, dass Bosch dem VW-Konzern jene Software an Volkswagen lieferte, mit deren Hilfe der Autobauer Abgaswerte bei Dieselfahrzeugen manipuliert hatte. Deswegen ermittelt seit Ende 2015 die Stuttgarter Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts auf Beihilfe zum Betrug gegen den Zulieferer.

Interne Untersuchung läuft noch

Das Unternehmen hat sich für Konsequenzen gerüstet. 650 Millionen Euro hat der Konzern insgesamt als Rückstellungen gebildet, um auf rechtliche Risiken vorbereitet zu sein. Dazu gehören auch Kartellrechtsverfahren, die nichts mit „Dieselgate“ zu tun haben. Welche Summe als Absicherung für Folgen des Abgas-Skandals in Reserve gehalten wird, sagte Bosch-Finanzvorstand Stefan Asenkerschbaumer nicht.

Sein Chef Denner widersprach unterdessen Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU). Bosch habe zu keinem Zeitpunkt den Behörden mitgeteilt, dass der italienische Autobauer Fiat eine unzulässige Abschalteinrichtung eingesetzt habe. Noch ist offen, welche in die Abgas-Affäre verwickelten Hersteller der Automobilzulieferer mit Steuerungstechnik und Software belieferte – und ob er wusste, dass diese damit Abgaswerte manipulieren wollten. Denner sagte dazu, die entsprechende Technologie benötige jedes Auto. „Ob diese unzulässig eingesetzt wird, kann Bosch im Einzelfall nicht vollumfänglich bewerten“, so der Vorstandschef.

Für Bosch ist die Dieseldebatte aber nicht nur aus juristischen Gründen wichtig. Der Konzern macht mit dem Zuliefergeschäft weiter fast 60 Prozent seines Umsatzes. Dieseltechnologie ist dabei ein wichtiger Bereich aus mit 50000 der weltweit knapp 85000 Beschäftigten. Deswegen betont die Konzernspitze immer wieder, Dieselmotoren seien zukunftsfähig.

Dennoch bleibt Bosch optimistisch und will stärker wachsen als die Konkurrenz. Das Unternehmen setzt auf einen weiteren Ausbau aller Aktivitäten, die klassischen Geschäftsfelder wie die Fahrzeugtechnik oder den Hausgeräte-Bereich mit den Möglichkeiten des Internets verbinden. Ein Beispiel für solche Wachstumsmöglichkeiten: Bis 2020 wird jedes zweite neue Auto mit dem Internet verbunden sein, etwa um automatische Notrufe abzusetzen oder Onlinedienste im Auto verfügbar zu machen.

Großes Potenzial sieht Bosch auch beim „Smart Home“, also der Vernetzung der Haustechnik. So bringt das Unternehmen einen Rauchmelder auf den Markt, der Alarm schlagen kann, wenn während der Abwesenheit der Bewohner Fenster geöffnet werden.