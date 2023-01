Börse zum Nulltarif

Im Wettbewerb um Anleger unterbieten sich die Börsen allmählich bei den von ihnen erhobenen Transaktionsentgelten. Nachdem seit 2019 Neobroker wie Trade Republic, Finanzen.net Zero oder Scalable den Wertpapierhandel nahezu zum Nulltarif anbieten, waren insbesondere die klassischen Handelsplätze Frankfurt und Stuttgart gehörig unter Druck geraten, sodass manche Marktteilnehmer schon von einem Auslaufmodell redeten. Schließlich hatten sich die beiden eher kleinen Börsen Hamburg und München in Partnerschaft mit Neobrokern und einem sogenannten Market Maker eigene, neue, recht erfolgreiche Börsenplattformen namens Lang & Schwarz Exchange in Hamburg sowie Gettex in München für verbriefte Derivate gebastelt. Diese funktionieren auf Basis eines nicht ganz unumstrittenen Systems an Rückvergütungen, sogenannten Kickbacks, die der Market Maker für die Wertpapieraufträge eines Neobrokers bezahlt. Aus diesem Grund verzichten Letztere auf die Berechnung eines Entgeltes gegenüber dem Privatanleger. Hinzu kommt die schon 2001 gegründete Berliner Tradegate, die keinerlei Börsenentgelt oder Makler-Courtagen erhebt und nach Xetra mit weitem Abstand vor Stuttgart die umsatzstärkste deutsche Börse stellt. Infolgedessen muss der Anleger lediglich die Tradingkosten bei seinem Broker im Blick behalten.

Inzwischen reagiert auch die Börse Stuttgart auf die Entwicklung, indem sie zwei Modelle auf den Markt bringt, die einen entgeltfreien Wertpapierhandel versprechen. So geht zum einen unter dem Namen „Trade Rebel“ eine neue, börslich überwachte Handelsplattform mit 2000 In- und Auslandsaktien sowie 2000 Exchange Traded Products (ETPs) an den Start. Zum anderen schafft die Schwabenbörse zum neuen Jahr neben ihrem seit 1999 bestehenden Handelssegment für verbriefte Derivate, Euwax, ein Subsegment namens „Easy Euwax“, in dem die börslichen Transaktionsentgelte entfallen. Allerdings wurde bei Trade Rebel noch kein Broker bekannt gegeben, der als „Zulieferer“ von Wertpapierorders die Rolle eines sogenannten „Orderflowproviders“ übernehmen soll. Noch ist nur von einem Pilotpartner die Rede, der „in den nächsten Wochen“ bekannt gegeben werden soll. Voraussetzung für einen vollkommen entgeltfreien Börsenhandel ist immer, dass der Online-Broker oder die Bank, über die der Kunde seine Wertpapierorder aufgibt, auch tatsächlich keine Entgelte weiterberechnet oder extra erhebt. Jedenfalls geht die Börse Stuttgart davon aus, dass sich weitere Banken, klassische Online- und Neobroker sukzessive an Trade Rebel anschließen und ihren Kunden den Zugang zu der entgeltfreien Plattform eröffnen werden.

Darüber hinaus rechnet die Schwabenbörse damit, dass sich einige der „starren, exklusiven Verbindungen“ von Neobrokern mit nur einer Handelsplattform wie Lang & Schwarz Exchange auflösen werden. Es ist ja nie ganz auszuschließen, dass die einzig angeschlossene Plattform ausfällt und Neobroker dann rasch eine Ersatzlösung brauchen. Hierfür steht laut Stuttgarts Börsenchef Matthias Voelkel Trade Rebel als Alternative bereit. „Wir wollen nicht nur einem Partner dienen, sondern mit allen zusammenarbeiten“, sagt er. Inwieweit Privatanleger also in den Genuss der Börse zum Nulltarif kommen können, hängt stark davon ab, ob die Bank oder der Online-Broker, mit denen man seine Börsengeschäfte tätigt, an die entsprechenden Börsenplattformen auch angeschlossen ist.

Dasselbe gilt für Easy Euwax, mit dem der Nulltarif auf verbriefte Derivate angeboten werden soll – ähnlich, wie das bereits in München mit Gettex praktiziert wird. Voraussetzung dafür ist, dass Emittenten dort ihre Optionsscheine und Zertifikate listen lassen und man seine Order über einen Online-Broker aufgibt, der sich verpflichtet, weder Börsenentgelt noch Broker-Gebühren dem Kunden zu berechnen. Es müssen also alle Beteiligten einen Beitrag leisten, wie es bei der Börse heißt – das bedeutet, jeder hat am Ende weniger in der Kasse – zugunsten des Endkunden. Ob das Ganze noch dazu in einem Markt mit eher geringen Umsätzen ein Erfolgsmodell wird, muss sich erst noch zeigen. Fürs Erste hat sich auf Easy Euwax die Comdirect verpflichtet, weder Börsenentgelte noch Broker-Gebühren zu berechnen, wenn die Kunden strukturierte Produkte von Morgan Stanley handeln.