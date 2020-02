Boeing findet neues Problem bei 737-Max-Krisenjets

Zwei junge Frauen aus dem Ostalbkreis haben am Sonntag im ersten Wahlgang den Sprung auf den Chefsessel eines Rathauses geschafft. In Lorch wurde die 28-jährige Marita Funk aus Essingen zur neuen Bürgermeisterin gewählt, in Ingersheim im Kreis Ludwigsburg die 41-jährige Simone Haist aus Neresheim.

Marita Funk konnte bei einer Mitbewerberin und drei Mitbewerbern auf Anhieb 60,6 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen. Die Wahlbeteiligung lag bei 56,3 Prozent.