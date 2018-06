Blaser-Chef geht nach 17 Jahren

Bei Blaser Jagdwaffen in Isny (Landkreis Ravensburg) gibt es Veränderungen. So verlässt der bisherige Geschäftsführer Bernhard Knöbel das Unternehmen nach 17 Jahren auf eigenen Wunsch.

Dies bestätigt Blaser in einer Presse-Mitteilung. Der 52-Jährige will sich demnach neuen Aufgaben widmen. Blaser gehört im Bereich der Jagd global zu den führenden Unternehmen. Künftig wird es auch in eine Neuorganisationsform eingegliedert sein. Ab 1. Juli gibt es eine Blaser Group GmbH.

Diese Dachgesellschaft umfasst die Marken Blaser, Mauser, Sauer&Sohn, Rigby, Diana (alles Waffen für den Jagd- und Sportbereich) sowie Minox und die Firma GSO (beides Optik). Chief Executive Officer (CEO) bleibt Unternehmensinhaber Michael Lüke. Hinzu kommen zwei Geschäftsführer. Thomas Seeger wird für den technischen Bereich zuständig bleiben. Zum Unternehmen stößt jedoch Stefan Glaser als Kaufmännischer Geschäftsführer. Er war bislang als Finanzvorstand bei Analytik Jena tätig.

Im vergangenen Jahr sahen die Nettoumsätze der in Isny angesiedelten Marken folgendermaßen aus: Blaser erreichte knapp 85 Millionen Euro, Sauer rund 22 Millionen und Mauser rund sechs Millionen. Speziell Blaser konnte den Umsatz seit 2010 um rund 25 Millionen Euro steigern. (jau)