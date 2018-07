Bilfinger-Chef Koch will eine Milliarde Euro investieren

München (dpa) - Der neue Bilfinger-Berger-Chef Roland Koch will in den ersten zwei Jahren seiner Amtszeit eine Milliarde Euro für Zukäufe investieren. Damit wolle er den Bau- und Dienstleistungskonzern in eine neue Wachstumsdimension führen.

Zudem sieht er in der Integration der Einzelteile eine wichtige Aufgabe im kommenden Jahrzehnt. Nach den zahlreichen Unternehmens-Zukäufen seines Vorgängers Herbert Bodner müssten diese „zu einer immer enger zusammenwirkenden Einheit verschmolzen werden“, sagte der frühere hessische Ministerpräsident der „Süddeutschen Zeitung“ (Freitag).

Sorgen bereiten Koch die derzeitigen Versuche der Politik, die Schuldenkrise Europas zu lösen. „Wer den Euro in Gefahr bringt, bringt niemanden mehr in Gefahr als Deutschland.“ Was die Schweiz derzeit zur Kursstützung des Frankens unternehme, sei nur „ein laues Lüftchen“ gemessen an den Problemen, die auf Deutschland bei Wiedereinführung der D-Mark zukämen.