Bildungsteilzeit zeugt vom Wandel in der IG Metall

IG-Metall-Chef Detlef Wetzel will in der Tarifrunde 2015 für die 3,6 Millionen Beschäftigten der Metallindustrie nicht nur höhere Einkommen durchsetzen, sondern auch den Einstieg in eine Bildungsteilzeit. An diesem Donnerstag wird der Gewerkschaftsvorstand seine Tarifforderungen festlegen.

Bildungsteilzeit ist für Wetzel keine Forderung am Rand. Mit ihr betritt die IG Metall nach eigenem Bekunden tarifpolitisches Neuland. Der Gewerkschaftschef verteidigt sie mit Nachdruck und auch mit ebenso großer Leidenschaft, wie er zuletzt Zuschläge für Leiharbeiter erkämpft und die Übernahme von Azubis durchgefochten hatte.

Chancen für Aufsteiger

Bildungsteilzeit ist aus Sicht der Gewerkschaft nötig, damit An- und Ungelernte „eine zweite Chance bekommen“ für eine Berufsausbildung. Zu den Zielgruppen gehören auch ältere Arbeitnehmer, die mit einer Weiterqualifizierung Anschluss an technologische Veränderungen halten wollen. Im Blick hat die Gewerkschaft auch jene, die durch Bildung beruflich aufsteigen wollen, etwa durch ein Studium. Damit steuert die IG Metall auf einen tarifpolitischen Paradigmenwechsel zu. Bislang stand Verteilungs-Gerechtigkeit im Vordergrund, weshalb sie oft besondere Lohnerhöhungen für untere Einkommensbezieher einforderte. Jetzt geht es ihr auch um Chancen-Gerechtigkeit. Detlef Wetzel: „Eine bessere soziale Komponente als sozialen Aufstieg gibt es nicht.“ Damit rückt sie ab von der alten Umverteilungs-Ideologie.

An Altersteilzeit angelehnt

Funktionieren soll Bildungszeit nach Gewerkschaftsvorstellungen wie Altersteilzeit: Zwei Jahre arbeitet der Mitarbeiter voll weiter und bekommt 80 Prozent seines Nettolohns. Anschließend wird er bei gleichem Gehalt für zwei Jahre von der Arbeit freigestellt, um sich weiterbilden zu können. Alternativ denkbar ist für die IG Metall auch, bei 80 Prozent des Netto-Einkommens die Arbeitszeit vier Jahre lang zu halbieren und die andere Hälfte der bisherigen Arbeitszeit für Bildung zu nutzen.

Die Metallarbeitgeber lehnen dieses Konzept noch entschieden ab. Weil Weiterbildung in den Betrieben „täglich gelebter Alltag“ sei, sagt Rainer Dulger, Chef des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall. Jährlich geben die Mitgliedsfirmen laut Gesamtmetall dafür acht Milliarden Euro aus.

Die IG Metall hält dagegen und verweist auf Klagen der Betriebe über Facharbeitermangel. Sie kritisiert, die Ausgaben für Weiterbildung seien auf dem Niveau von 1997 stehen geblieben. IG-Metall-Vize Jörg Hofmann stellt fest, die Digitalisierung der Arbeitswelt „macht 40 Prozent der Tätigkeitsbilder überflüssig. Das mache berufliche Neuorientierung notwendig. „Die Arbeitgeber tun so, als ginge sie diese Entwicklung nichts an.“