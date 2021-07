BGH-Urteil: Cum-Ex-Geschäfte sind strafbare Steuerhinterziehung

Jahrelang führten Investoren, Aktienhändler und Banken den Fiskus an der Nase herum. Sie ließen sich Steuer-Milliarden erstatten, die nie gezahlt wurden. Unklar war, ob dies eine Straftat war.

Der Bundesgerichtshof hat nun in einem wegweisenden Urteil entschieden, dass es sich bei Cum-Ex-Geschäften um strafbare Steuerhinterziehung handelt und nicht etwas nur um das legale Ausnutzen steuerrechtlicher Schlupflöcher.

Mit dem Urteil können nun auch Gewinne aus den strafbaren Deals eingezogen werden.

Steuerraub aus der Staatskasse

Cum-Ex-Geschäfte heißen so, weil große Pakete von Aktien mit ("cum") und ohne ("ex") Dividendenanspruch rund um den Stichtag für die Ausschüttung in rascher Folge hin- und hergeschoben wurden.

Die bewusst undurchsichtigen Transaktionen hatten nur ein Ziel: bei den Finanzbehörden möglichst große Verwirrung stiften. Mit diesem Trick ließen sich die Beteiligten im großen Stil Kapitalertragssteuer erstatten, die nie gezahlt wurde. Die Gewinne wurden aufgeteilt.

Möglich machte das eine Gesetzeslücke, die 2012 geschlossen wurde. Bis dahin boomte das Cum-Ex-Geschäft jahrelang.

Das Landgericht Bonn hatte im vergangenen Jahr die Fälle von zwei Angeklagten behandelt. Den einen Mann hatte das Gericht wegen Steuerhinterziehung verurteilt, den anderen wegen Beihilfe.

Privatbank M.M. Warburg soll Milliarden zurückzahlen

Dabei rechneten die Richter beiden hoch an, dass sie den Ermittlern ausführlich die Geschäftspraktiken erläutert und damit neue Verfahren angestoßen hatten. Auch die Anklage hatte keine höheren Strafen gefordert: Denn der "größte Steuerraub der deutschen Geschichte" sei nicht von zwei Menschen, sondern von Hunderten begangen worden.

An dem Verfahren ist auch die in den Cum-Ex-Skandal verwickelte Hamburger Privatbank M.M. Warburg beteiligt, die sich gegen die Einziehung von rund 176 Millionen Euro wehrt. Auch einer der Aktienhändler soll seinen Anteil an den Profiten zurückzahlen - 14 Millionen Euro.

M.M. Warburg soll nun nach dem BGH-Urteil einen dreistelligen Millionenbetrag zurückbezahlen.