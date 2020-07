BGH: Kein Schadenersatz bei Diesel-Kauf nach Herbst 2015

Der Ehering ist ein Symbol für Unendlichkeit und Beständigkeit - umso schlimmer, wenn er im Bodensee verloren geht. Passiert ist das einem Ehemann aus Überlingen - der aber dank der Hilfe geübter Taucher seinen Ring wieder am Finger tragen kann.

In den frühen Morgenstunden am Donnerstag gingen die Taucher vom Tauchteam Bodensee an die Arbeit.

Und tatsächlich: Nach 45 Minuten Tauchzeit konnten sie dem am Ufer gebannt warteten Ehemann seinen Ring wieder übergeben.