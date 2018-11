Betriebsrentner hoffen auf Entlastung

Vor 100 Jahren, am 11. November 1918, hat der Erste Weltkrieg ein Ende gefunden. Anlässlich dieses Jubiläums ruft „The National Piping Centre“ aus Schottland am Sonntag, 11. November 2018, um 6 Uhr weltweit zum gemeinschaftlichen Dudelsackspiel auf. Mindestens 1000 Musiker werden dann zu ihrem Holzblasinstrument greifen und ihm die bekannten Töne entlocken. Auch in Bad Waldsee werden die Klänge zu hören sein.

Am Sonntag wird Marius Held schon früh aufstehen.