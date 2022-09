Betriebe finden keine Lieferanten mehr für Strom und Gas

Die Energiekosten explodieren und ein Ende der Preisrallye ist nicht in Sicht. Das bringt die Unternehmen immer mehr unter Druck. Für Mittelständler wird es sogar schwierig, überhaupt noch Lieferanten für Strom und Gas zu finden, so warnen der Verband wvib Schwarzwald AG und der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA). Der Hauptgeschäftsführer der Schwarzwald AG, Christoph Münzer, spricht von einem „temporären Marktzusammenbruch“.

Die Wirtschaftsverbände schlagen Alarm. Denn viele Betriebe geraten in Schwierigkeiten angesichts der galoppierenden Energiepreise. Galt bis vor Kurzem die größte Sorge dem Gaspreis, der sich in den vergangenen Monaten vervielfachte, schießen jetzt auch die Strompreise steil durch die Decke. Vor einigen Tagen ging beim Verband wvib Schwarzwald AG, der rund 1000 mittelständischen Industrieunternehmen in Baden-Württemberg vertritt, ein Hilferuf eines badischen Unternehmers ein, der mit 25 Mitarbeitern einen Umsatz von drei Millionen Euro jährlich erwirtschaftet. Allein für den Strom müsste der Betrieb im kommenden Jahr rund eine Million Euro aufbringen - ein Vielfaches dessen, was bisher dafür fällig wird.

Einkauf an Spotmarkt wird für Unternehmen zu teuer

„Mittelständische Unternehmen werden Opfer der Umstände“, warnt der Hauptgeschäftsführer des Verbands Christoph Münzer im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Das Problem seien nicht allein die Kosten - die der Staat unbedingt dämpfen müsse - es gehe auch darum, überhaupt noch Energie zu erhalten. Wegen der stark steigenden Preise hätten gerade kleinere Unternehmen keine neuen Lieferverträge für Gas und Strom abgeschlossen, sondern am Spotmarkt direkt eingekauft und dabei auf sinkende Preise gehofft.

Das funktioniere jedoch nicht mehr: „Die aktuell vervierfachten Strompreise auf dem Spotmarkt sind eine weitere Kostenbombe für den produzierenden Mittelstand. Zum Hedgen ist es lange zu spät“, so der Präsident des Verbands wvib Schwarzwald AG, Thomas Burger. Hauptgeschäftsführer Münzer erklärt dazu, Unternehmen bekämen derzeit von den Versorgern enorm teure Verträge angeboten, da die „Energiehändler sonst selbst auf den hohen Kosten sitzen bleiben“. In der Branche ist von „Abwehrverträgen“ die Rede. Das bedeutet: Die Konditionen sind für die Betriebe nicht akzeptabel. Grund dafür ist nach Einschätzung des Verbands VDMA die hohe Unsicherheit und extreme Preisspitzen auf dem Strommarkt, die dazu führten, dass „Versorger extrem risikoscheu agierten“. Mit einem „Warnsignal“ machte der Verband am Mittwoch auf die Situation aufmerksam.

Keine zwingende Grundversorgung für Unternehmenskunden

„Große Sorge bereitet die Lage bei Neuverträgen im Energiebereich. Zahlreiche Unternehmen haben akute Probleme, neue Energieverträge für Strom und Gas angeboten zu bekommen oder abschließen zu können“, so VDMA-Präsident Karl Haeusgen. „Einige mittelständische Maschinenbauer sehen sich damit unkalkulierbaren Risiken außerhalb ihres Kerngeschäfts ausgesetzt.“ Das Problem: Anders als für Privatkunden gebe es für Unternehmen keine zwingende Grundversorgung durch einen Energieanbieter.

Der Strompreis richtet sich nach dem teuersten Anbieter auf dem Markt.

Auch der Energieexperte Lion Hirth, Juniorprofessor für Energiepolitik an der Hertie School in Berlin, twitterte kürzlich, er habe dieser Tage mit vielen Energiehändlern gesprochen. Diese hätten ihm mitgeteilt, „ein Großteil der deutschen Industrie habe aufgehört, Strom- und Gastermingeschäfte zu kaufen“. Auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ will er sich nicht dazu äußern und verweist auf die Verbände der energieintensiven Industrie. Von einem Eingriff in die Preisbildung am Strommarkt rät er indessen ab. Dabei geht es um das sogenannte Merrit-Order-System: der Strompreis richtet sich nach dem teuersten Anbieter auf dem Markt, den Gaskraftwerken. Somit ist der Strompreis an den hohen Gaspreis gekoppelt.

Präsident der Schwarzwald AG fordert Eingriff in den Markt

Hier müsse der Staat eingreifen, meint wvib- Präsident Burger: „Unser Mechanismus zur Strompreisbildung kann nicht mit externen Schocks und spekulativen Übertreibungen umgehen. Wir müssen rasch eingreifen, bis sich der Markt beruhigt hat. Vielleicht sogar mit Maßnahmen, die in einer Marktwirtschaft ansonsten nichts verloren hat.“

Eine Begrenzung der Kosten und Entlastung für Unternehmen fordern die Verbände der Glas verarbeitenden und der chemischen Industrie, die zu den energieintensiven Branchen zählen. „Die Motoren in unserer Industrie beginnen zu stottern. Laut einer Mitgliederbefragung sehen 70 Prozent der Chemie- und Pharmaunternehmen ihre Betriebsabläufe durch die hohen Energiepreise schwer oder sehr schwer gestört“, so VCI-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Große Entrup auf Anfrage. Die Produktion sei im Laufe des ersten Halbjahres bereits in allen Sparten gedrosselt worden: „Die hohen Energiekosten dürften zu dieser Entwicklung erheblich beigetragen haben.“

Zum Energieverbrauch und Einkauf der Unternehmen würden aktuell noch keine detaillierten Daten vorliegen. Bundesweit zeichne sich jedoch ein preisbedingter Rückgang des gesamten Energieverbrauchs ab: Im Juni 2022 wurden in Deutschland nach Angaben des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft 37,2 Milliarden Kilowattstunden Erdgas verbraucht und damit 19 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Auch der Stromverbrauch der Industrie sei gesunken.

„Die neuen Umlagen führen zu weiteren Preissteigerungen bei Strom und Erdgas – bislang ohne Entlastungsmöglichkeit“, kritisiert Große Entrup. Seine Prognose ist düster: „Bleiben die Energiepreise dauerhaft auf diesem hohen Niveau, nimmt langfristig der wirtschaftliche Druck zur Schließung von Produktion in Deutschland zu.“

Allein die Gasumlage kostet bis zu 30 000 Euro zusätzlich pro Arbeitsplatz.

Das Interesse der Industrie sei, die Produktion in jedem Fall aufrecht zu erhalten, um auch die Versorgungssicherheit der Bevölkerung mit wichtigen Alltagsgütern wie Lebensmittel- und Pharmaverpackungen zu gewährleisten. Das teilt der Verband bvglas dazu mit. Allerdings nehme die Belastung der Betriebe durch die Energiekosten überhand: „Wenn die Preise weiter hoch bleiben, ist die Wettbewerbsfähigkeit der Glasindustrie gefährdet“, so der Verband. Allein die Gasumlage koste bis zu 30 000 Euro zusätzlich pro Arbeitsplatz. Gefordert wird eine Belastungsbegrenzung für die energieintensive Industrie, um den Unternehmen „den gleichen Schutz zukommen zu lassen, wie er nun den Gasimporteuren zukommen soll.“

Das Energiekostendämpfungs-Programm, das die Bundesregierung für die Unterstützung der Betriebe gestartet hat, sei unzureichend. Gerade bei kleineren Unternehmen komme von der Unterstützung nichts an: „Zu kompliziert und an zu viele Voraussetzungen geknüpft“, heißt es beim wvib. Präsident Thomas Burger: „Damit es nicht zum finanziellen Kurzschluss kommt, muss die Politik entschlossen handeln.“