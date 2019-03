Bertelsmann mit Milliarden-Gewinn

In mehreren deutschen Städten sind am Dienstagmorgen Rathäuser evakuiert worden. Betroffen waren nach ersten Erkenntnissen Augsburg, Göttingen, Kaiserslautern, Chemnitz, Neunkirchen im Saarland und Rendsburg in Schleswig-Holstein. Auch im Heilbronner Rathaus ist am Dienstag eine Drohmail eingegangen. Entsprechende Informationen von schwäbische.de bestätigte das zuständige Polizeipräsidium auf Nachfrage. Dort wurde allerdings kein Gebäude evakuiert.