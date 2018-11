BER-Untersuchungsausschuss besichtigt Flughafen Tegel

Ein schwerer und auch spektakulärer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagabend gegen 19 Uhr auf der Bundesstraße 311 zwischen Ehingen und der Hohen Warte ereignet. Nach ersten Erkenntnissen der Einsatzkräfte soll sich ein Anhänger von einem Auto gelöst haben und auf die Gegenfahrbahn gekommen sein. Dort prallte der Hänger in ein entgegenkommendes Auto, in dem die beiden Insassen schwer verletzt wurden.

Aus Richtung Ehingen her kommend befuhr nach ersten Angaben der Einsatzkräfte ein weißer Renault am Donnerstagabend die B311 in ...