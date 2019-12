Bei SAP, ZF oder Boehringer Ingelheim: 2019 wurden viele Vorstandsposten von Frauen besetzt

2019 war das Jahr der Brexit-Debatten und des immer schwelenden Handelskonfliktes zwischen den USA und China. 2019 war aber auch das Jahr in dem erstmals eine Frau zur Vorstandsvorsitzenden eines Dax-Konzern wurde – und zwar des wertvollsten deutschen Unternehmens.

Jennifer Morgan folgte gemeinsam in einer Doppelspitze mit Christian Klein auf den überraschend zurückgetretenen Vorstandschef des Softwarekonzerns SAP, Bill McDermott.

Auch andere Top-Posten der Wirtschaft sind an Frauen vergeben worden: Anfang November trat Christine Lagarde ihr Amt als Präsidentin der Europäischen Zentralbank an. Seit Oktober sitzt Martina Merz aus Durchhausen im Landkreis Tuttlingen auf dem Chefsessel des Essener Stahlkonzerns Thyssenkrupp. Die Aufgabe für die laut „Manager Magazin“ derzeit „mächtigste Frau der deutschen Wirtschaft“ ist es nun den seit Jahren in der Krise steckenden Konzern wieder auf den richtigen Weg zu bringen.

In der immer noch sehr männerdominierten Automobilbranche schaffte es Sabine Jaskula auf den Posten der Personalvorständin des Automobilzuliefers ZF. Sie ist die erste Frau im Vorstand des Friedrichshafener Unternehmens. ZF ist von der seit 2016 geltenden Quote von 30 Prozent für Frauen in Aufsichtsräten von börsennotierten Unternehmen nicht umfasst. Der Konzern strebe aber eine Erhöhung der Frauenquote auf allen Führungsebenen an, versichert ein Sprecher des Unternehmens.

Bei dem Pharmaunternehmen Boehringer Ingelheim ist Sabine Nikolaus seit 2019 Landesleiterin Deutschland. Gleiche Branche, anderer Konzern: Britta Fünfstück übernahm im Januar den Chefposten bei der Heidenheimer Medizinprodukte-Firma Hartmann.

Trotz dieser Personalien bleiben Frauen in Vorständen der börsennotierten Konzerne in der Minderheit. Es sei noch ein weiter Weg ist, bis Frauen in Führungspositionen selbstverständlich seien, sagte Britta Fünfstück bei ihrem Jobantritt. „Damit meine ich nicht nur die Vorstandsebene, sondern auch die Management-Stufen darunter.“

Die Unternehmensberatung EY zählte im August einen Frauenanteil von 8,7 Prozent – ein Höchstwert, immerhin. Da war SAP-Co-Chefin Morgan noch einfaches Vorstandsmitglied. Doch 640 der 701 Vorstandsmitglieder in DAX, MDAX und SDAX sind männlich, zwei von drei Unternehmen werden ausschließlich von Managern gelenkt. „Wenn die Zahl der Frauen in den Vorstandsgremien weiter so langsam steigt wie im ersten Halbjahr dieses Jahres, wird es bis zum Jahr 2048 dauern, bis ein Drittel der Vorstandsposten mit Frauen besetzt ist“, rechnete EY-Experte Markus Heinen damals vor. Ein Grund für die schleppende Entwicklung: Es gibt – anders als für die Aufsichtsräte – keine gesetzliche Frauenquote.

Dabei ist Diversität gut für die strategische Entwicklung der Unternehmen, wie eine Umfrage der BMO Global Asset Management unter den Dax30-Unternehmen zeigt: Manche Befragte haben auf Fallbeispiele verwiesen, bei denen zuvor vernachlässigte Diversitätsfragen dazu geführt hatten, dass große Gruppen potenzieller Kunden ignoriert wurden, heißt es in der Studie.

Frauen sind also wichtig für eine gute Unternehmensentwicklung. So zeigt eine Umfrage der Unternehmensberatung KPMG zur weltweiten Situation der Frauen in Führungspositionen, dass 46 Prozent von ihnen den langfristigen Unternehmenserfolg als größte Motivation für ihre Arbeit ansieht – und nicht die persönlichen Karriereziele. Eine weitere wichtige Einsicht: Wenn Frauen in einem Unternehmen mit ihrer Karriere nicht vorankommen, wechseln sie. Dazu sind zwei Fünftel der Top-Managerinnen weltweit bereit, in Deutschland sogar gut die Hälfte.

Denn nicht immer stimmt das Umfeld, die „Kultur“ in einem Unternehmen. Prominente Beispiele sind etwa Janina Kugel, Personalvorstand bei Siemens, die das Unternehmen Ende Januar verlassen wird. Auch Lufthansa-Personalvorstand Bettina Volkens wird ihr Amt zum Jahresende aufgeben, offenbar stimmte auch hier die Chemie nicht mehr. Dem Rest-Vorstand war ihre Verhandlungsführung im Dauerkonflikt mit der Flugbegleitergewerkschaft Ufo offenbar nicht hart genug.

Frauen führten oft etwas anders, „partizipativer“, sagt die Ökonomin Alexandra Niessen-Ruenzi von der Universität Mannheim, die sich mit Geschlechterforschung an den Finanzmärkten befasst. Allerdings zeigt sich oft, dass Frauen, wenn sie einmal an der Spitze sind, nicht mehr über ihr Geschlecht definiert werden wollen. Sie wollen nicht als Quotenfrau gesehen werden, sondern nur, weil sie Leistung zeigen.