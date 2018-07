BDI rechnet nicht mit Entlassungswelle

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) rechnet nicht mit einem massiven Arbeitsplatzverlust nach Auslaufen des verlängerten Kurzarbeitergeldes.

BDI-Präsident Hans-Peter Keitel sagte der Deutschen Presse-Agentur dpa (Sonntag): „Kurzarbeit hilft den Unternehmen, die momentan schwierige Durststrecke zu überbrücken. Dennoch fürchte ich nicht, dass es mit Auslaufen der Regelung zu einer regelrechten Entlassungswelle kommt.“ Keitel fügte hinzu: „Ob die Unternehmen ihre Belegschaft halten, hängt in erster Linie davon ab, wie die Unternehmen die weitere Entwicklung einschätzen. Mit der Bundestagswahl hat das nichts zu tun.“

Das Statistische Bundesamt wies kürzlich jedoch darauf hin, dass die deutsche Industrie angesichts der schwachen Konjunktur so stark Arbeitsplätze abbaut wie seit sechseinhalb Jahren nicht mehr. Ende Juni waren in den größeren Betrieben des verarbeitenden Gewerbes knapp 5,1 Millionen Menschen tätig, das sind rund 155 000 oder 3,0 Prozent weniger als zum Vorjahreszeitpunkt.

Der BDI-Präsident kritisierte die langen Planungsvorgänge in den Kommunen bei Investitionsvorhaben. Dies hindere sie daran, die Mittel aus dem Konjunkturpaket II der Bundesregierung zügig zu nutzen. „Auch wenn das Geld da ist: Die Kommunen können es nicht so schnell ausgeben, wie es konjunkturpolitisch vielleicht gewünscht ist“, sagte Keitel und fügte hinzu: „Jetzt rächt sich, dass der Gesetzgeber es versäumt hat, ein Vereinfachungsgesetz für Public-Private-Partnerships (Zusammenarbeit von öffentlicher Verwaltung und Privat-Unternehmen) auf den Weg zu bringen.“

Zudem beklagte Keitel langsame Verfahren bei der Umsetzung privater Investitionen. „Die deutschen Flughäfen sind bereit, in den kommenden Jahren 20 Milliarden Euro zu investieren, etwa für den Ausbau der Flughäfen Frankfurt und München. Für solche Projekte dauern die Planungs- und Genehmigungsverfahren zehn bis 15 Jahre. Wettbewerber etwa in Spanien, den Golf-Staaten oder China haben in derselben Zeit ihre Projekte schon in Betrieb genommen“, erläuterte er. „Hinzu kommen die überbordenden Bürokratiekosten. Allein die Planung für die neue 2,8 Kilometer lange Landebahn des Frankfurter Flughafens kostet rund 100 Millionen Euro. So etwas hemmt die private Investitionsbereitschaft in Deutschland.“

Zur Debatte um eine Kreditklemme der deutschen Wirtschaft wegen restriktiver Vergabe durch die Banken sagte der BDI-Präsident: „Tatsache ist, dass insgesamt die Zinsen und die Anforderungen an Sicherheiten deutlich gestiegen sind.“ Zudem hake es „bei den langen Fristen, der Finanzierung von Großprojekten und Konsortialkrediten. Und da müssen sich die Banken schon an die eigene Nase fassen. Es kann doch nicht sein, dass sie sich mit Verve nur noch um die einfachen Geschäfte kümmern.“