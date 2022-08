Bayern und Baden-Württemberg schmieden Wasserstoffallianz

Gemeinsam haben die Ministerpräsidenten von Bayern und Baden-Württemberg, Markus Söder (CSU) und Winfried Kretschmann (Grüne) Protest gegen den Fahrplan des Bundes zum Aufbau eines Wasserstoffnetzes in Deutschland eingelegt. Derzeit sei vorgesehen, dass Bayern und Baden-Württemberg erst weit nach 2030 an das deutsche Wasserstoffnetz angeschlossen werden, sagte Kretschmann nach einem Treffen der beiden Länderchefs am Montag in Neu-Ulm: „Das ist viel zu spät. Das geht natürlich nicht.“ Der Ausbau müsse mit dem Bedarf Schritt halten. Den Termin 2050 für die komplette Anbindung Süddeutschlands an ein Wasserstoffnetz sei „völlig absurd“, sagte Söder.

Bis 2030 müsse ganz Deutschland an an europäisches Wasserstoffnetz angebunden sein, forderte Söder. Das bedeute auch, dass Bayern und Baden-Württemberg Verbindungen nach Süden etwa zu den italienischen Häfen Triest und Genua erhielten. Die bisherige Planung erwecke den Eindruck, als sei sie nur „für den Norden und vom Norden her“ gemacht worden. Sie seien außerdem „Sackgassenpläne“, weil sie keinen Anschluss über die Südgrenzen hinaus Richtung Mittelmeerhäfen vorsehe.

Mit der Gründung einer Wasserstoffallianz wollen sich Baden-Württemberg und Bayern zukünftig stärker vernetzen und Vorreiter auf nationaler und internationaler Ebene bei der Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie sein. Dazu streben die Länder auch eine engere Zusammenarbeit zwischen dem Zentrum Wasserstoff. Bayern (H2B) und der Wasserstoffplattform H2BW in Baden-Württemberg an.

„Nachhaltiges Öl des 21. Jahrhunderts“

Es sei im „wohlverstandenen Interesse“ von ganz Deutschland, dass Bayern und Baden-Württemberg als die beiden Industrielokomotiven auch in Zukunft „Futter“ erhielten, sagte Kretschmann. In beiden Ländern seien fast alle Brennstoffzellen-Aktivitäten Deutschlands zuhause. Jeder dritte Arbeitsplatz sei in den beiden Südländern angesiedelt, ergänzte Söder. Die beiden Länder erwirtschafteten ein Drittel des deutschen Bruttoinlandsprodukts: „Wenn der süddeutsche Motor nicht läuft, hat Deutschland ein Problem.“

Wegen der langen Planungs- und Umsetzungszeiten müsse sofort mit dem Aufbau einer Wasserstoff-Infrastruktur begonnen werden, forderte Kretschmann. Die Bundesregierung befinde sich zwar durch den Ukraine-.Krieg in einem „Krisen-Modus“, dennoch dürfe man das „Wichtige“ nicht so lange hinter dem „Dringlichen“ zurückstellen, bis es auch zu einem „dringlichen Problem“ werde. Das zeigten die Lehren aus der Vergangenheit, so der baden-württembergische Ministerpräsident. Grüner Wasserstoff sei nach „nachhaltige Öl des 21. Jahrhunderts“ und das „zentrale Element der globalen Energiewende“, betonte Kretschmann. Der Bedarf an Wasserstoff werde sich bis 2030 verdoppeln.

Söder forderte erneut eine Entlastung aller gesellschaftlichen Gruppen von den steigenden Energiekosten. Die Anstiege bei Gas, Strom und auch Sprit seien „toxisch“, warnte der bayerische Ministerpräsident. Große Teile des Mittelstands und der Normalverdiener sähen sich mit einem „Abstiegsszenario“ konfrontiert.