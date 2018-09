Bayer-Chef übt scharfe Kritik an Umweltschützern

Wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung hat der Haftrichter gegen den afghanischen Asylbewerber, der am Freitagnachmittag auf dem Marienplatz und am Frauentor in Ravensburg gegen 16.20 Uhr auf drei Personen eingestochen und diese dabei schwer verletzt hat, einen Unterbringungsbefehl erlassen. Das teilte die Staatsanwaltschaft und die Polizei mit.

Der Beschuldigte leidet nach der Einschätzung eines Gutachters an einer tiefgreifenden psychiatrischen Erkrankung.