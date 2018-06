Bauwirtschaft warnt vor maroden Straßen

Die Bauwirtschaft in Baden-Württemberg hat es im ersten Halbjahr 2013 geschafft, die Umsätze stabil zu halten. Damit hat sich der Südwesten von der negativen Entwicklung der Branche im Bund abgesetzt. Während bundesweit die Umsätze um fünf Prozent zurückgegangen sind, sind sie in Baden-Württemberg leicht um 0,6 Prozent gestiegen. So wurden insgesamt 5,05 Milliarden Euro umgesetzt. Dies teilte Bernhard Sänger, Präsident der Bauwirtschaft Baden-Württemberg, am Donnerstag in Stuttgart mit. Sänger bilanzierte trotzdem zurückhaltend: „Der langanhaltende Winter und das nasskalte Frühjahr hat uns (…) einen Strich durch die Rechnung gemacht.“

Stabiler Wohnungsbau

Als „Hoffnungsträger und stabiler Faktor“ für die Bauwirtschaft bezeichnete Sänger den Wohnungsbau. Zwar sind die Umsätze hier nur geringfügig gestiegen, aber die Auftragseingänge haben um fünf Prozent zugelegt. Da das Zinsniveau derzeit niedrig ist, investieren die Menschen lieber. Offenbar gilt dies nicht für den gewerblichen Bau: Im Wirtschaftsbau brachen die Aufträge zum 13,1 Prozent ein. Trotzdem geht Sänger davon aus, dass bis zum Jahresende die Bauwirtschaft im Südwesten insgesamt um ein bis zwei Prozent zulegen könnte.

Enttäuscht zeigte sich Vizepräsident Mathias Waggershauser von der Finanzierungssituation des Landes für die Sanierung von Straßen. „Wir sehen nach wie vor mit großer Sorge die Entwicklung im Verkehrshaushalt“, sagt Waggershauser. Nach Zahlen des Verkehrsministeriums sollen 20 Prozent der Bundessstraßen im Land und 27 Prozent der Landesstraßen in einem „sehr, sehr schlechten Zustand“ sein, wie Waggerhauser sagte. Doch für die Sanierung stünde nicht genügend Geld zur Verfügung.

Waggershauser kritisierte auch, dass Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) ein Sonderprogramm für marode Brücken versprochen habe, von dem nun im Haushalt nichts mehr zu sehen sei. Aktuell müssten 840 Brücken überprüft werden, ob sie überhaupt noch saniert werden könnten. Beim Verkehrsministerium zeigt man sich zerknirscht: „Wir sind uns dieser Problematik bewusst. Bereits im Doppelhaushalt 2013/2014 hatten wir Mittel für Brücken in Höhe von 40Millionen Euro jährlich beantragt. Leider konnte der Landtag aufgrund der finanziellen Situation diesem Wunsch nicht nachkommen“, sagte eine Sprecherin. Man wolle sich auch beim Nachtragshaushalt wieder für das Geld einsetzen. Der Verband sprach sich erneut für eine Autobahn-Vignette aus, um mehr Geld für den Erhalt und Bau von Straßen zur Verfügung zu haben.

Offene Rechnungen

Sänger und Waggershauser kritisierten zudem die Zahlungsmoral vieler Auftraggeber, auch bei Bund, Land und Kommunen. Manchmal brauche es ein Jahr, bis das Geld da sei, sagte Waggershauser. In der Zwischenzeit gingen Unternehmen schon pleite. Allerdings führe auch der massive Preisdruck bei öffentlichen Aufträgen dazu, dass Firmen gar keine Angebote mehr auf Ausschreibungen hin abgeben würden.