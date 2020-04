Baumärkte schaffen weiter – und mit ihnen die Heim- und Handwerker

10 500 Quadratmeter Baumarkt mit maximal 120 Kunden – der Traum für jeden Heimwerker. Bei Hornbach in Esslingen und in den allermeisten anderen Baumärkten in Baden-Württemberg entspricht das in Zeiten von Corona der Realität, auch wenn es dabei nicht um Einkaufs-Komfort geht, sondern um den Schutz vor einem hoch ansteckenden Virus. Kunden werden nur begrenzt eingelassen, Absperrbänder sichern die Kundenberatung, Klebestreifen auf dem Boden markieren den Sicherheitsabstand zwischen den Einkäufern. Strenge Vorgaben für die Märkte, die als einige der wenigen Geschäfte in Baden-Württemberg noch öffnen dürfen.

Die meisten scheinen sich an die Regeln zu halten. „Aktuell würde ich meine Hand dafür ins Feuer legen: Alle Wettbewerber machen das, was die gesetzlichen Regelungen vorgeben“, sagt Hornbach-Sprecher Florian Preuß. Das bestätigt auch die Polizei: Bei einer Kontrolle konnten die Beamten in den kontrollierten Baumärkten keine Verstöße feststellen.

Einfach sei das allerdings nicht, sagt Zeljko Kostic, Leiter des Esslinger Baumarkts. „Familienausflüge und dergleichen, also alles, was unnötig ist, darf nicht sein.“ Dafür regulieren er und sein Team von 115 Mitarbeiter den gesamten riesigen Markt und sind überdies an den Kassen mit Spuckschutz ausgestattet.

„Wir wollen unseren Kunden die Grundversorgung bieten, egal ob Heim- oder Handwerker“, sagt Kostic. Maximal 120 Menschen dürfen zur selben Zeit das Geschäft betreten. Klingt sensationell, doch: „Manche Gänge sind stärker frequentiert, da müssen wir aufpassen.“ Es müsse stets überschaubar bleiben, die Sicherheit stehe ganz oben. Besonders beliebt sei derzeit der Reservierservice, der für alle Beteiligten das Beste sei: Die Kunden bestellen online und holen die bereitgestellte Ware ab. „Darauf haben wir den Schwerpunkt gelegt: Keine Schlange, nicht zu viele Kontakte“, bilanziert Kostic.

Bei einem der sicherlich kleinsten Baumärkte im Land werden die Kunden gleich direkt vor der Tür bedient. Bei „Farben Nagel“ in der Stuttgarter Gutenbergstraße gibt es seit mehr als 50 Jahren auf einer Fläche von gerade einmal 200 Quadratmetern vielleicht nicht gerade Fliesen und Bretter, aber von der Glühlampe über den Schraubendreher bis hin zu Pinseln, WC-Sitz, Abfluss-Pümpel und Spachtel mit rund 10 000 Artikeln ebenfalls allerlei Nützliches für den Heimwerker. „Die haben mir was dagelassen, so eine Info vom Ordnungsamt“, sagt Inhaber Matthias Mumme. „Seitdem lassen wir die Leute nicht mehr rein, sondern bedienen sie draußen vor der Tür.“

Klappt, und: Der Bedarf sei hoch, das ist Mummes Corona-Erfahrung. „Bei uns kommen hauptsächlich Endverbraucher. Sie haben Langeweile, sie kaufen Farbe, Blumentöpfe, aber auch mal Sanitärbedarf, Verschraubungen, Schlauchverlängerungen.“ Die Baumärkte retteten so manchen über die Corona-Isolation hinweg, glaubt er. Das kann auch Zeljko Kostic vom mehr als 50 Mal so großen Hornbach bestätigen: „Der Garten etwa, der ist doch das verlängerte Wohnzimmer.“ Viele kämen, um Pflanzen zu kaufen, gerade jetzt im Frühjahr.

Die Baumärkte profitieren im Moment aber auch von ganz anderer Nachfrage, die ebenfalls direkt mit der Krise zu tun hat: „Es gibt eine Art Bevorratung“, sagt Florian Preuß. „Gas, Brennholz – die Kunden decken sich ein.“ Sogar mit Generatoren bereiten sich die Menschen stärker auf den „besonderen Notfall“ vor als bisher.

Der Handwerker Klaus Mayer aus Obertürkheim bei Stuttgart konnte zu Beginn gar nicht so recht verstehen, warum die Baumärkte als systemrelevant für die Handwerker geöffnet bleiben sollten. „Mir hat sich das nicht ganz erschlossen – wir kaufen doch eher im Großhandel ein.“ Allerdings seien sie tatsächlich wichtig, weil Baumärkte oft so nah am Kunden lägen. „Wenn dann noch etwas fehlt, ein Scharnier oder ein Winkel, dann kann man da schnell hin.“

Auch Mayer ist zudem der Meinung, dass die psychologische Komponente wichtig ist. „Das würde ich sofort unterschreiben, es ist tatsächlich so: Man hält die Baumärkte nicht für die Handwerker offen, sondern für alle Menschen – denn was fangen die denn jetzt an mit ihrer Freizeit?“ Als Hand- und Heimwerker, sagt Mayer, braucht man ständig irgendwas. Und das ist vielleicht im Moment auch ganz gut so.