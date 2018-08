Bauern müssen sich an den Klimawandel anpassen

Vertrocknete Ernte, verzweifelte Bauern: Das jetzt zugesagte Geld von Bund und Ländern hilft den Landwirten – allerdings nur kurzfristig. So sagte kürzlich auch Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD): „Alle gehen davon aus, dass das so weiter gehen wird und dass wir Antworten finden müssen.“ Sie erklärte: „Also nicht einfach nur Heftpflasterpolitik – jetzt was draufkleben – sondern wir werden langfristig etwas verändern müssen.“ Und für den Direktor des Leibniz-Zentrums für Agrarlandschaftsforschung, Frank A. Ewert, ist klar: „Wenn extreme Dürren und massiver Niederschlag häufiger vorkommen, müssen wir akzeptieren, dass es auch mehr Ernteausfälle geben wird.“ Was kann dagegen gemacht werden?

Mehr Pflanzenarten: Um das Risiko zu verringern, dass bei extremem Wetter die ganze Ernte ausfällt, raten Forscher Bauern dazu, mehr verschiedene Pflanzen anzubauen. Mais und Hirse etwa könnten relativ gut unter trockenen Bedingungen wachsen, wie Ewert sagt. Erbsen und Bohnen hätten bei viel Regen einen Vorteil. Professor Reiner Brunsch vom Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie sagt aber auch: „Weg von der Monokultur bedeutet immer auch weg vom höchstmöglichen Ertrag.“ Dafür bringe diese Lösung einen langfristigen Ertrag. Die Produkte könnten aber auch für Verbraucher teurer werden. Noch setzen EU-Agrarsubventionen aber andere Anreize – hauptsächlich für Fläche. Dies kritisierte die Umweltministerin kürzlich. Ein Umstellen auf andere Pflanzen ist für Landwirte teils auch schwierig, wenn es keine lokalen Rohstoffverarbeiter gibt, wie Ewert sagt.

Forschung: Wissenschaftler versuchen Pflanzen zu züchten, die besser an sich ändernde Klimasituationen angepasst sind, etwa indem sie weniger Wasser brauchen. Forscher suchen auch nach Lösungen, um die Treibhausgasemission der Landwirtschaft generell zu reduzieren, heißt es von der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung. Man tüftle an Fütterungsstrategien für Kühe, mit denen diese zwar weiterhin viel Milch geben, aber weniger Methan ausstoßen. Auch Methan trägt zum Klimawandel bei. Forscher entwickeln auch bessere Kühlungsanlagen für Ställe, sagt Brunsch. Denn: „Bei hohen Temperaturen wie in diesem Jahr leidet eine moderne Hochleistungskuh noch viel stärker als wir. Sie hat einen so hohen Stoffwechsel, dass sie immer so viel Wärme freisetzt wie ein Heizlüfter.“ Wird es immer wärmer, könnte es für Landwirte aber betriebswirtschaftlich auch Sinn machen, weniger auf Leistung getrimmte Tiere zu halten, sagt Brunch. Denn diese würden weniger schwitzen und weniger Kühlung benötigen.

Big Data: Auch Technik hilft, Pflanzen bei extremen Wettersituation möglichst passend zu versorgen. So sammeln inzwischen viele Maschinen, Roboter und Drohnen Daten – und informieren Landwirte, welche Pflanzen gerade Wasser, Dünger oder Unkrautvernichtungsmittel brauchen. Damit können sie Wasser und Dünger sparen und damit auch die Umwelt schonen. Auch bessere Bewässerungstechniken könnten laut dem Bauernverband helfen. In Israel könnten Landwirte so bereits in der Wüste großflächig anbauen. Laut dem IT-Branchenverband Bitkom nutzte 2015 knapp jeder fünfte Landwirtschaftsbetrieb in Deutschland digitale Technologien.

Versicherungen: Bauern können sich gegen Dürre versichern. Bislang taten dies jedoch nur wenige – insgesamt sind laut dem Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft nur rund 5000 Hektar Ackerflächen gegen diese Schäden versichert. Der Grund: Dürre-Versicherungen sind teuer. Einige Staaten wie etwa Frankreich, Spanien oder die Niederlande subventionieren Dürreversicherungen. Das könnte auch Deutschland tun.

Rücklangen: In guten Erntejahren könnten Bauern mehr Geld zur Seite legen, um für schlechtere Jahre vorzusorgen. Landwirte wollen, dass sie Rücklagen steuerfrei oder steuerbegünstigt bilden können.

Terminhandel: Um Planungssicherheit für die Absatzpreise ihrer Produkte zu erhalten, können Bauern oder ihre Genossenschaften schon vor der Saison Preise mit Großhändlern ausmachen. Denn generell schwanken Agrarpreise mit Angebot und Nachfrage sehr. Laut Rohstoff-Analyst Eugen Weinberg von der Commerzbank haben sich in den vergangenen Jahren immer mehr Landwirte dafür entschieden.