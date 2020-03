Batteriekonzern Varta will trotz Krise weiter wachsen

Der Ellwanger Batteriehersteller Varta gehört zu den ganz wenigen Unternehmen, die trotz der Corona-Krise fast ausschließlich optimistisch in die Zukunft blicken. „Wir sehen derzeit keine Beeinträchtigungen unseres Geschäfts infolge des Coronavirus.

Durch die hohe Nachfrage nach unseren Lithium-Ionen-Batterien werden wir unsere Produktionskapazitäten weiter massiv ausbauen und das dynamische Wachstum fortsetzen“, sagte Varta-Chef Herbert Schein bei der Vorstellung der Geschäftszahlen für das Jahr 2019. „Die starken Zahlen unterstreichen die Wachstumsdynamik des Varta-Konzerns.“

Die selbstbewussten Worte Scheins gründen sich auf die Ergebnisse aus den vergangenen zwölf Monaten, die bei dem Traditionsunternehmen auf der Ostalb für große Freude Sorgen. So wuchs der Umsatz von Varta 2019 um 33,5 Prozent auf 362,7 Millionen Euro, wie Varta am Dienstagmorgen mitteilte. Der operative Gewinn sei sogar noch schneller gestiegen: Er verbesserte sich um 94,1 Prozent auf 97,5 Millionen Euro.

Daraus ergibt sich eine operative Umsatzrendite von 26,9 Prozent (plus 8,4 Prozentpunkte). Unterm Strich verdiente Varta 50,5 Millionen Euro – das war fast doppelt so viel wie im Jahr zuvor.

„Wir sehen dem Jahr 2020 zuversichtlich entgegen“, sagte auch Finanzchef Steffen Munz. „Unsere gesunde Bilanz mit hoher Eigenkapitalquote und geringer Verschuldung, kombiniert mit einem weiterhin erwarteten soliden operativen Cash-Flow aus der Gruppe, ermöglichen die Finanzierung von weiteren Investitionen in den Ausbau der Produktionskapazitäten.“

Für 2020 rechnet Varta mit einem Konzernumsatz zwischen 780 und 800 Millionen Euro. Den operative Gewinn erwartet die im M-Dax gelistete Aktiengesellschaft zwischen 175 und 185 Millionen Euro. Bereits am vergangenen Freitag hatte Varta mitgeteilt, seinen Gewinn aus dem Jahr 2019 für weitere Investitionen einzubehalten.

Unternehmen profitiert von wiederaufladbaren Hörgeräten

Varta stellt unter anderem wiederaufladbare Lithium-Ionen-Zellen für Kopfhörer her. Gerade in diesem Bereich sei die in einem dynamisch wachsenden Markt weiterhin ungebrochen hoch.

Zudem habe das Unternehmen seine weltweite Marktposition im Bereich der Hörgeräte-Batterien weiter ausgebaut. Varta profitiere derzeit vom Trend zu wiederaufladbaren Hörgeräten. Auch im Segment Power-Packs stieg der Umsatz des Ellwanger Unternehmens, in diesem Bereich produziert die Firma Batteriepacks für Kunden, die Elektrogeräte herstellen.