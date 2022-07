Barabfindung: Preis für Verallia-Kleinaktionäre festgelegt

Die Minderheitsaktionäre des Glasherstellers Verallia Deutschland AG sollen mit einem Preis von 620,06 Euro je Anteilsschein in bar zwangsabgefunden werden. Das teilte der französische Hauptaktionär, die Verallia Packaging SAS am Montag mit.

Die Verallia Packaging SAS hatte bereits am 23. März angkündigt, die verbliebenen Minderheitsaktionäre des Bad Wurzacher Unternehmens (rund fünf Prozent des Aktienkapitals) per Barabfindung über einen sogenannten Squeeze-out herausdrängen zu wollen. Das ist im Aktienrecht möglich, wenn der Hauptaktionär mindestens 95 Prozent des Grundkapitals der Aktiengesellschaft hält.

Die Höhe der nun festgelegten Barabfindung sei auf Basis einer Unternehmensbewertung festgelegt und von einem sachverständigen Prüfer geprüft worden, hieß es in der Mitteilung weiter. Auf der Hauptversammlung der Verallia Deutschland AG am 24. August soll final über den Ausschluss der Minderheitsaktionäre abgestimmt werden.

Die Barabfindung von 620 Euro je Anteilsschein liegt 30 Euro unter der zuletzt festgestellten Notierung von 650 Euro. Das Handelsvolumen in der Aktie ist aber seit geraumer Zeit äußerst gering. Größere Bewegungen gab es in den Tagen nach der Bekanntmachung des Squeez-outs vom 23. März, als die Aktie – wohl in Erwartung eines höheren Abfindungspreises – in der Spitze auf Kurse über 800 Euro geklettert ist.