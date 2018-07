Banken wollen wieder mehr Kredite vergeben

Berlin (dpa) - Auf Druck von Politik und Wirtschaft wollen die Banken wieder mehr Kredite vergeben. Sparkassen und Commerzbank kündigten an, zusätzliches Geld in Milliardenhöhe an Firmen zu verleihen.

Vor einem Spitzentreffen in Berlin erinnerte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) die Banken an ihre Verantwortung: „Wir wissen alle, die Konjunktur kann nur wieder anspringen, wenn die Kreditversorgung ausreichend ist.“ Die Bundesregierung ernannte am Mittwoch Hans-Joachim Metternich zum neuen Kreditmediator - er soll bei Streit zwischen Unternehmen und Banken vermitteln.

Die Commerzbank will mehr Kredite an den Mittelstand vergeben. Ab Januar soll das Kreditangebot für Firmen, die zwischen 2,5 und 500 Millionen Euro Umsatz machen, um fünf Milliarden Euro erhöht werden. Der Staat hatte in der Krise Deutschlands zweitgrößte Bank gerettet und ist mit 25 Prozent beteiligt. Die Sparkassen wollen einen Fonds gründen, um die Kreditvergabe anzukurbeln. Sparkassen- Präsident Heinrich Haasis sagte, die Sparkassen sollten 5 bis 10 Milliarden Euro überschüssiges Kapital einzahlen. Daraus sollen Sparkassen und Landesbanken Darlehen an Mittelständler vergeben.

Metternich soll im Auftrag der Regierung Ansprechpartner für Firmen werden, die Probleme mit ihren Hausbanken haben. Der 66-Jährige ist Chef der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) in Mainz. Vorbild für die Funktion des Kreditmediators ist ein französisches Modell. Metternich fängt zum 1. März in der Bankenmetropole Frankfurt an. Der Posten plus Mitarbeiter kostet die Steuerzahler pro Jahr rund fünf Millionen Euro. Wie die Deutsche Presse-Agentur dpa aus Koalitionskreisen erfuhr, wird Metternich etwa 200 000 Euro plus Spesen verdienen.

SPD-Fraktionsvize Hubertus Heil hält Metternich für eine Fehlbesetzung. Er sagte dem Sender hr-iNFO: „Metternich ist eher ein alter Kumpel von Rainer Brüderle aus rheinland-pfälzischen Zeiten, und da muss man wirklich fragen, ob das etwas bringt.“ Man brauche eher jemanden, vor dem die Banken zitterten.

Die Bundesregierung prüft weitere Möglichkeiten, um eine Kreditklemme zu verhindern. Nach dpa-Informationen ist im Gespräch, dass der Bund den Banken über die Staatsbank KfW und den Deutschlandfonds Kreditrisiken bis zu 10 Milliarden Euro abnimmt. Als Gegenleistung sollen die Bankhäuser mehr Geld an Firmen verleihen. Wirtschaftsminister Rainer Brüderle (FDP) sagte, jetzt seien die Institute am Zug. Andernfalls seien „regulatorische Maßnahmen“ möglich. „Der Steuerzahler hat den Banken großzügig geholfen“, sagte er im ZDF.

Mit den Staatsgarantien würde bei den Banken Eigenkapital frei und die Vergabe neuer Kredite ermöglicht. Nach Angaben aus Koalitionskreisen will der Bund aber nur für bestehende Kreditverträge einspringen. Hier rechnet die Regierung mit einer Ausfallwahrscheinlichkeit von zehn Prozent, woraus sich eine Garantiesumme von einer Milliarde Euro ergibt. Das Geld soll aus dem 115 Milliarden Euro umfassenden Deutschlandfonds kommen.

Diese Vorschläge sollten am Abend im Kanzleramt beraten werden. Auch Deutsche-Bank-Chef Josef Ackermann wurde erwartet. Vize- Kanzler und Außenminister Guido Westerwelle (FDP) machte Druck auf die Kreditwirtschaft: „Den Banken ist geholfen worden. Und jetzt müssen die Banken ihre Verantwortung kennen.“ Arbeitgeberpräsident Dieter Hundt warnte vor einer flächendeckenden Kreditklemme. Der Aufschwung dürfe nicht abgewürgt werden.

Die Gewerkschaften sind beunruhigt: „Die Lage ist verdammt kritisch. Wer Entwarnung gibt, führt die Leute an der Nase herum“, sagte IG-Metall-Chef Berthold Huber im MDR. Es sei „schäbig und nicht akzeptabel“, wenn die Banken billiges Geld von der Zentralbank zu sehr hohen Zinsen weiter verliehen. DGB-Chef Michael Sommer lobte das Krisenmanagement des vergangenen Jahres. Gemeinsam mit Politik und Wirtschaft sei erreicht worden, dass 840 000 Stellen nicht gestrichen worden seien.