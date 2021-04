Bahn will Lärmschutzsanierungen bis 2050 abschließen

Die Verhandlungen über den nächsten grün-schwarzen Koalitionsvertrag sind auf der Zielgeraden. Noch in dieser Woche wollen die aktuellen und künftigen Regierungspartner einen Knopf an das Vertragswerk machen. Am 8. Mai sollen es die Delegierten von Grünen und CDU auf ihren Parteitagen absegnen.

Nach dem inhaltlichen Ringen folgt das personelle: Wer darf welches Ministerium verantworten?

Über ihre Regierungsmannschaft entscheiden vor allem Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und sein aktueller und wohl auch ...