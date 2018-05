Bafin sieht Zinstief als Gefahr für Betriebsrenten

Wären da nicht die Mannschaftswagen Polizei, es hätte in ganz normaler Tag in der Ellwanger LEA sein können. So aber fuhren am Donnerstag um 5.15 Uhr Hunderte von Polizisten vor. Der Rechtsstaat hat Kante gezeigt.

Die Polizei hat sich einiges anhören müssen, seit sie in der Nacht zum Montag klein begeben musste. Die geplante Abschiebung eines Togolesen war an der geballten Gegenmacht von 150 bis 200 Schwarzafrikanern gescheitert, die Polizisten zogen sich zurück (wir berichten).