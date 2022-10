Bäckerverband warnt: Versorgung der Bevölkerung ist in Gefahr

Die Deutschen Großbäcker sehen die Versorgungssicherheit in Deutschland in Gefahr. Bei ihrer Jahrespressekonferenz in Gütersloh haben die Unternehmen auf die aktuellen Probleme hingewiesen. Die Krise treffe nicht nur kleine Bäckereien, sondern die gesamte Branche.

„Liefer- und Filialbäckereien der Zukunft brauchen Transformation, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten“, so die Präsidentin des Verbands Deutscher Großbäckereien, Professor Ulrike Detmers. Transformation sei nötig, um Knappheit zu managen.

Detmers betonte, in Zukunft würden für Liefer- und Filialbäckereien Veränderungsprozesse unumgänglich, damit die Versorgungssicherheit der Bevölkerung verlässlich funktioniere.

Im Verband Deutscher Großbäckereien sind die Filial- und Liefer-Großbäckereien zusammengeschlossen. In Deutschland repräsentieren sie den weitaus größten Teil des Branchenumsatzes von rund 18 Milliarden Euro.

Energiekrise und Fachkräftemangel

Veränderungen seien besonders in den Bereichen Personal- und Energiemanagement notwendig. Fach- und Führungskräfte seien knapp. Laut dem Verband erreichen fast 13 Millionen Erwerbspersonen in den nächsten 15 Jahren das Rentenalter. Das entspreche rund 30 Prozent der dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehenden Erwerbspersonen.

Die Brot- und Backwarenbranche leide besonders unter Personalnot, da die Arbeitszeiten, Löhne und Gehälter und das Image anderer Branchen oftmals besser seien. Bereits jetzt verkürzen Lebensmittelgeschäfte und Bäckereien ihre Ladenöffnungszeiten, weil Personal fehlt.

Wie es in der Mitteilung weiter heißt, bedrohen Energieknappheit und extreme Verteuerung von Gas und Strom die Existenz und Zahlungsfähigkeit vieler Gewerbetreibenden. „Energieintensive Backbetriebe leiden besonders unter explodierenden Energiepreisen“, so der Verband. „Herbeigesehnt wird deshalb die Erdgas- und Strompreisentlastung für Haushalte und Gewerbe durch Basiskontingente und gedeckelte Höchstpreise.“

Zahl der Bäckereien sinkt unter 10.000

Die Zahl der Bäckereien in Deutschland (erfasst werden nur Betriebe mit mehr als 20 Beschäftigten) ist 2021 erstmals unter 10 000 Betriebe gesunken. Waren es 2020 noch 10 181 Betriebe mit mehr als 20 Beschäftigten, so sank deren Zahl 2021 auf 9 965. Nach übereinstimmender Auffassung aller Experten wird die Zahl der Bäckereien auch in den kommenden Jahren weiter sinken.

Filialbäckereien sind meist Teil eines großen Filialnetzes und werden entweder in Eigenregie oder über Franchise-Modelle betrieben. Die größten Filialbäckereien in Deutschland haben mehrere hundert Filialen, zum Teil auch im Lebensmitteleinzelhandel. Die zehn größten Filialbäckereien hatten 2021 fast 5200 Filialen.

Lieferbäckereien liefern verpacktes Brot an den Lebensmitteleinzelhandel und an Discounter, aber auch an Großverbraucher wie Kliniken, Universitäten, Unternehmen oder Kantinen. Für den Außer-Haus-Verzehr werden auch die Gastronomie, Hotellerie, Burger-Ketten, Tankstellen und andere Versorger beliefert.

Seit einigen Jahren finden sich Produkte der Filialbäckereien auch im Lebensmitteleinzelhandel. Das bezieht sich insbesondere auf Backstationen, in denen unverpackte Brot und Backwaren in Selbstbedienung angeboten werden. Der Marktanteil der Lieferbäckereien wird auf rund 45 Prozent geschätzt – mit leicht ansteigender Tendenz.