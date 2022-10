Bäcker von der Schwäbischen Alb backt Brot aus Futterweizen

Das Brot schmeckt, wie Weißbrot so schmeckt. Der Teig geknetet aus Mehl, Salz, Wasser und Hefe. Jeder Laib gut ein Kilo schwer, die Kruste knusprig hellbraun. Das sieht alles nicht besonders aus, ist es aber doch: Das Mehl ist aus Weizen, der sonst in den Trögen von Schweinen und anderem Vieh landet oder oder auch als Agrotreibstoff im Tank. Kann das ein gutes Brot sein, wirklich? Im Land mit den weltweit wohl meisten Brotsorten ist das schon eine Frage für sich. Aber es geht um mehr – um fragwürdige Handelskriterien, um die Zukunft auf deutschen Äckern, um die Ernährungskrise.

Der Bäcker heißt Heiner Beck, kommt aus Böhringen auf der Schwäbischen Alb. Er ist zusammen mit dem grünen Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir zur Schule gegangen, hat mit ihm auch die Idee ausbaldowert, dass die Brezel Weltkulturerbe werden möge. Die „Allgemeine BäckerZeitung“ kürte Beck 2021 zum Bäcker des Jahres, weil er „nachhaltig Akzente für eine Branche setzt“. Nun sein Brot-Experiment mit Futterweizen. Fachleute unterscheiden ihn streng von Backweizen, bislang zumindest.

Auf die neue Art des Backens haben Beck die Umweltschützer von Greenpeace gebracht. Die fordern schon seit Jahren, alles zu tun, um weniger Getreide zu verfüttern, darum zum Beispiel auch weniger Fleisch zu produzieren. Sie verlangen zudem, dass aus Pflanzen vom Acker kein Treibstoff mehr hergestellt wird, der bisher Benzin und Diesel untergemischt wird. Immer wieder rechnen sie vor: Gerade mal rund 30 Prozent des in Deutschland angebauten Weizens landen in der Brotherstellung. Das Gros aber, fast 60 Prozent, wird an die Tiere verfüttert. Und knapp zehn Prozent enden als Agrosprit.

830 Millionen Menschen weltweit chronisch unterernährt

Nur hörten sie allenthalben: Aus Weizen für Futter und Treibstoff lasse sich kein Brot backen. Bäcker Beck tritt dem entgegen. Schließlich hat der Brot-Streit neue Wucht, seit Brotgetreide mit dem Ukraine-Krieg knapp und teuer geworden ist. Die Lebensmittelpreise steigen. Das trifft schon hierzulande viele, in ärmeren Ländern aber nochmal mehr Menschen. Obendrein verdorren wegen des Klimawandels ganze Ernten, andernorts werden diese überflutet und damit zerstört. So gelten derzeit knapp 830 Millionen Menschen weltweit als chronisch unterernährt. Das sind 150 Millionen mehr als noch vor drei Jahren.

Beck legte los, nachdem Greenpeace fünf Tonnen Futterweizen gekauft und mahlen lassen hatte. Dass er seine Rezeptur etwas ändern müsse, war ihm klar – aber wie stark?

Laien mögen schon ratlos vor dem Supermarktregal stehen, weil sie nicht den Unterschied kennen zwischen dem Weizenmehl „Type 405“ (für Kuchen, Kekse, Saucen), „Type 550“ (Brot, Brötchen, Pizza, Blätterteig) und Type „1050“ (Dunkles Graubrot oder Mischbrot). Doch die Sache ist schon speziell, bevor das Mehl in den Laden kommt. Liefert der Bauer seine Weizenernte beim Händler ab, misst dieser den Protein-, also Eiweißgehalt. Liegt er über 13 Prozent, zählt er als Backweizen. Der Grenzwert variiert leicht, je nachdem, wohin der Weizen geliefert wird, ins Inland oder Ausland. Darunter gilt er als Futterweizen. Für diesen bekommt der Landwirt weniger Geld.

„Im Prinzip lässt sich aus jedem Weizen ein anständiges Brot backen“

Warum der Eiweißgehalt entscheidend ist? Professor Friedrich Longin forscht zu Getreide, speziell zu Weizen, an der baden-württembergischen Universität Hohenheim. Seine überraschende Antwort am Telefon: „Das ist er nicht. Die Einteilung ist überholt, oftmals nicht optimal.“ Sie nähre ein Umweltproblem. Denn sie gebe den Anreiz im Mai den Weizenacker noch einmal extra zu düngen, weil das den Proteingehalt erhöhe. Je nach Wetterlage werde der Stickstoffdünger von der Pflanze aber meist gar nicht vollständig aufgenommen. Der lande dann als Nitrat im oberflächennahen Grundwasser. Das sei alles gar nicht nötig, sagt Longin, „weil sich im Prinzip aus jedem Weizen ein anständiges Brot backen lässt“.

So seien Fladen- und Kastenbrote immer möglich. Nur bei Brötchen und runden Broten sei es etwas schwieriger, da an den Proteinen hänge, ob der Teig Volumen bekomme und die nach oben gewölbte oval runde Form halte anstatt in die Breite zu fließen. „Das hat heute aber nicht mehr mit Masse zu tun, sondern mit Klasse“, erklärt Longin, „und zwar die der Proteine“.

Deren Klasse entscheide sich mit den Weizensorten, die vom Bundessortenamt in Hannover nach Backqualitäten eingeteilt werden: Klasse E wie Elite hat die beste Backqualität, danach kommen A und B, auch noch C. Longin: „Aus A und E Weizen mit weniger als 13 Prozent Proteingehalt entstehen immer bessere Brötchen als aus B und C Weizen mit mehr Protein.“ Am Ende entscheide sich die Brotqualität aber ohnehin weniger am Weizen als vielmehr am Bäcker.

Futterweizen-Brot an Landwirtschaftsminister Özdemir übergeben

Anruf beim Mann für den Praxis-check, Bäcker Beck. Er stelle sich – das sei eben Handwerk – auf jede Mehllieferung ein. Für das Brot aus Futterweizen, Klasse C, habe er nur die Knetzeiten und die Zugabe an Wasser verändert. Das sei alles machbar. Wirklich? Auch in industriellen großen Bäckereien? Natürlich sei das deren Sache nicht, sagt er: „Die Industrie will die hohen Proteingehalte, das ist betriebssicherer.“ Doch fordert Beck – wie Forscher Longin auch –, den Weizen künftig nach den Qualitätsklassen und nicht nach viel und wenig Protein zu sortieren. „Schon wegen der Umwelt.“

Beck hat sein Futterweizen-Brot erst vor wenigen Tagen nach Berlin geschickt. Greenpeace übergab es dort gemeinam mit der katholischen Entwicklunnsorganisation Misereor an den alten Schulfreund Özdemir, zusammen mit einer Petition „Kein Essen in Tank und Trog!“ mit 58.000 Unterschriften. Der Agrarminister erklärte, es gebe bereits Gespräche mit dem Bäckereigewerbe und anderen, damit von den Landwirten künftig nicht mehr nur der bisher übliche Backweizen verlangt wird.