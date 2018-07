Autobranche erwartet Einbruch in Deutschland

Frankfurt/Main (dpa) - Die deutsche Autoindustrie stellt sich auf ein schwieriges Jahr 2010 ein. In Deutschland steht nach dem Absatzfeuerwerk durch die Abwrackprämie ein drastischer Einbruch bevor, der Weltmarkt wird trotz einer leichten Erholung nicht das Vorkrisen-Niveau erreichen.

„Das Jahr 2010 wird die gesamte Automobilindustrie erneut vor enorme Belastungsproben stellen“, sagte VDA-Präsident Matthias Wissmann am Mittwoch in Frankfurt. Die Verkäufe im Inland fallen 2010 voraussichtlich auf 2,75 bis 3,0 Millionen Fahrzeuge. Für das laufende Jahr rechnet der Verband vor allem dank der Abwrackprämie mit einem Absatz von mehr als 3,8 Millionen Neuwagen. Das ist fast ein Viertel mehr als 2008, als 3,1 Millionen Autos verkauft wurden.

Im November schob die Umweltprämie drei Monate nach ihrem Auslaufen den deutschen Automarkt nochmals kräftig an. Die Zahl der Neuzulassungen stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat um 20 Prozent auf knapp 280 000 Fahrzeuge, berichteten der VDA und der Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK) übereinstimmend. Dank der staatlichen Finanzspritze habe der Automarkt in Deutschland in den ersten elf Monaten ein Plus von 25 Prozent auf rund 3,59 Millionen erreicht.

Für die deutschen Autohersteller war der November ein guter Monat, berichtete das Kraftfahrt-Bundesamt. Bis auf BMW mit einem Minus von 7,0 Prozent im Vorjahresvergleich waren alle anderen Autobauer auf Wachstumskurs. Dabei verbuchten Opel (plus 41,1 Prozent) und VW (plus 35,2 Prozent) die höchsten Zugewinne. Auch Porsche lag mit einem Plus von 12,3 Prozent deutlich über dem Vorjahresergebnis. Bei den ausländischen Marken konnten Nissan (plus 170 Prozent) und Renault (plus 65 Prozent) die größten Zugewinne vorweisen.

Auch auf dem amerikanischen Markt schalten deutsche Autobauer nach der Absatzkrise wieder einen Gang hoch. Neben asiatischen Herstellern profitierten im November insbesondere Volkswagen und Daimler von der anziehenden Nachfrage. Auch Audi und Porsche kommen bei den Amerikanern wieder besser an. Allerdings: Das Vergleichsniveau im Vorjahr, kurz nach dem Ausbruch der Wirtschafts- und Finanzkrise, war bei vielen Herstellern äußerst schwach. Zu den Verlieren zählen dagegen die US-Hersteller GM und Chrysler sowie BMW.

Insgesamt wird der Weltmarkt nach VDA-Schätzung 2009 um fünf Prozent schrumpfen. Für 2010 erwartet der Verband einen Anstieg des weltweiten Autoabsatzes zwischen einem und drei Prozent. Die deutschen Exporte werden nach der VDA-Schätzung um etwa drei Prozent wachsen. „Wir erwarten, dass wir Deutschen im kommenden Jahr einen größeren Teil des Kuchens bekommen“, sagte Wissmann. Aber frühestens 2011 werde der Weltmarkt wieder ein Niveau wie vor der Krise erreichen.

Die Autoproduktion im Inland sank im laufenden Jahr um 11 Prozent auf 4,9 Millionen Einheiten. 2010 werde sie nur noch moderat zurückgehen. Da vor allem Kleinwagen verkauft wurden, brach der Branchenumsatz 2009 in Deutschland trotz des Absatzrekords um etwa ein Fünftel auf 261 Milliarden Euro ein. „Nachhaltig ist die Entwicklung in keinem Fall“, warnte Wissmann. Europaweit sei man von einem selbsttragenden Aufschwung noch weit entfernt.

Nach dem Auslaufen der Abwrackprämie rechnet Wissmann nun damit, dass wieder mehr teurere Fahrzeuge verkauft werden. Das sei für die deutsche Industrie wichtig, da anders als in anderen Ländern hier die Hälfte der Produktion auf den Premiumbereich falle. 2009 sei ein ungewöhnlich schweres Jahr gewesen. Das habe sich auch in einem „sehr schmerzhaften Exporteinbruch“ gezeigt, betonte Wissmann. „Wurden 2008 noch 4,13 Millionen Autos ausgeführt, so werden es in diesem Jahr nur 3,36 Millionen Einheiten sein - ein Minus von rund 19 Prozent.“ Damit werde deutlich, wie stark die exportorientierte Schlüsselbranche von der Entwicklung der Weltmärkte betroffen sei. Da die Lager inzwischen leergeräumt seien, werde sich ein Anziehen der Nachfrage nun direkt auf Export und Produktion auswirken.

Wissmann warnte vor verfrühtem Optimismus: „Für eine Entwarnung ist es noch zu früh, die Märkte sind nach wie vor in einem nervösen Zustand.“ Zumal die staatlichen Subventionsprogramme in vielen Ländern auslaufen. Während die Produktion zweistellig zurückging, sank die Zahl der Beschäftigten nach Wissmanns Worten nur um drei Prozent auf 726 000 im Durchschnitt der ersten neun Monate 2009. „Wenn die internationalen Märkte im kommenden Jahr wieder anziehen, kann sich dies stabilisierend auch auf die Beschäftigung auswirken“, betonte Wissmann. Auch das Instrument der Kurzarbeit werde mittlerweile weit weniger genutzt als noch im Frühjahr. Im Vergleich zum Februar habe sich die Zahl der Beschäftigten in Kurzarbeit auf rund 100 000 Menschen mehr als halbiert.