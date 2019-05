Aufsichtsrat billigt einstimmig Umbau von Thyssenkrupp

Der Aufsichtsrat von Thyssenkrupp hat grünes Licht für den weitreichenden Umbau des Industriekonzerns und dem damit verbundenen Abbau von 6000 Stellen gegeben.

Das Kontrollgremium habe einstimmig den Plänen des Vorstands zur grundlegenden Neuausrichtung des Unternehmens zugestimmt, teilte Thyssenkrupp am Dienstag mit. „Wir als Aufsichtsrat sind überzeugt davon, dass der Vorstand mit der neuen Strategie den richtigen Weg eingeschlagen hat“, sagte die Vorsitzende des Aufsichtsrats, Martina Merz, laut Mitteilung. Damit werde Thyssenkrupp „den Interessen von Mitarbeitern, Kunden und Aktionären gleichermaßen gerecht“.

Bislang wollte Vorstandschef Guido Kerkhoff den finanziell angeschlagenen Konzern in zwei eigenständige Unternehmen für Werkstoffe und Industriegüter aufspalten. Diese Pläne sind jetzt vom Tisch. Jetzt soll der Konzern zwar als Ganzes erhalten bleiben, seine Struktur aber deutlich verändern. Um Geld in die leeren Kassen zu bekommen, will Thyssenkrupp die profitable Aufzugssparte des Konzerns teilweise an die Börse bringen.