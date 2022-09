Arbeitszeiterfassung: Jede Stunde zählt

Ein viel diskutiertes Urteil zur Arbeitszeit der Beschäftigten in den Unternehmen hat diese Woche das Bundesarbeitsgericht in Erfurt gefällt. Es geht darum, dass die geleisteten Arbeitsstunden aller Beschäftigten dokumentiert werden müssen. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten.

Was hat das Bundesarbeitsgericht entschieden?

Der zentrale Satz lautet: „Der Arbeitgeber ist verpflichtet, ein System einzuführen, mit dem die von den Arbeitnehmern geleistete Arbeitszeit erfasst werden kann.“ Klingt banal, hat aber grundsätzliche Bedeutung, denn ein Teil der Unternehmen dokumentiert die Arbeitszeit bisher nicht komplett. Weil das Bundesarbeitsgericht seine Begründung noch nicht veröffentlicht hat, sind viele Details der künftigen Regelung unbekannt.

Was spricht dafür, was dagegen?

„Zeiterfassung ist auch Schutz vor Fremdausbeutung und Selbstausbeutung“, sagt Inken Gallner, Präsidentin des Gerichts. Illegale Überstunden würden eher auffallen, hoffen die Gewerkschaften. Kritiker aus der Wirtschaft befürchten einen irrwitzigen Verwaltungsaufwand für Betriebe und Beschäftigte.

Müssen alle Firmen die Entscheidung sofort umsetzen?

Eigentlich ja, denn das Gericht hat die aktuell gültige Rechtslage ausgelegt. Allerdings fehlen in den einschlägigen Gesetzen Konkretisierungen für die allgemeine Erfassung der Arbeitszeiten. Nach einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs von 2019 hätte die schwarz-rote Bundesregierung handeln sollen, verschob das Thema aber. So muss jetzt die Ampelregierung ein Gesetz ausarbeiten. Bis dahin herrscht ein Schwebezustand, den regionale Arbeitsschutzbehörden und Arbeitsgerichte mit einzelnen Entscheidungen füllen könnten.

Wo gibt es die Arbeitszeiterfassung schon?

„Für die meisten Beschäftigen wird die geleistete Arbeitszeit bereits heute dokumentiert“, sagt Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg. Das gelte für etwa 80 Prozent der Beschäftigten. Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin kommt zu einem ähnlichen Ergebnis. „Ein guter Teil der Firmen sind zur Dokumentation verpflichtet“, erklärt Beate Müller-Gemmeke, Arbeitsmarktexpertin der Grünen im Bundestag. Dazu gehörten „beispielsweise das Baugewerbe, das Gastgewerbe, die Gebäudereinigung, die Personenbeförderung und die Fleischwirtschaft, außerdem alle Minijobber und Leute, die Mindestlohn erhalten“. Hinzu kommt, dass auch jede Überstunde und Sonntagsarbeit erfasst werden muss, was ohne die Berechnung der normalen Arbeitszeit eigentlich nicht geht. Die Schwierigkeiten, die nun durch das Erfurter Urteil entstehen mögen, betreffen also nur eine Minderheit der hiesigen Unternehmen und Beschäftigten.

Kann es Probleme bei der Vertrauensarbeitszeit geben?

Darunter sind Vereinbarungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmer zu verstehen, die den Beschäftigten Selbstverantwortung für ihren Zeiteinsatz ermöglichen. Im Mittelpunkt steht nicht die benötigte Zeit, sondern die Erledigung des Jobs. Häufig schreiben die Leute ihren Zeitaufwand selbst auf, die Personalabteilung nimmt das zur Kenntnis. In modernen, jungen Firmen herrscht auch oft das Einverständnis, dass auf die Zeit nicht genau geachtet wird, solange der Laden läuft. „Die vom Bundesarbeitsgericht geforderte Neuregelung bedeutet wohl nicht das Ende der Vertrauensarbeitszeit und der damit verbundenen Flexibilität“, sagt IAB-Experte Weber. „Denn Vertrauensarbeitszeit heißt nur, dass der Arbeitgeber darauf verzichtet, die Angaben der Beschäftigten zu überprüfen. So können sie auch künftig verfahren.“ Anja Piel, Vorstandsmitglied des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), rät außerdem: „Arbeitgeber müssen ihrer Verpflichtung zum Arbeitsschutz auch bei diesen Modellen nachkommen, im Klartext: Sie müssen dafür sorgen, dass Höchstarbeitszeiten und Ruhezeiten eingehalten werden.“

Wie könnte die konkrete Umsetzung aussehen?

„Am einfachsten ist es, wenn die Unternehmen ihren Beschäftigten vertrauen, und diese ihre Arbeitszeiten selbst notieren“, sagt Grünen-Politikerin Müller-Gemmeke. Wie das genau abzulaufen habe, müsse der Bund im Gesetz regeln. Viele Firmen werden schätzungsweise ein elektronisches System einrichten, in das die Personalabteilungen, die Beschäftigten oder beide ihre Angaben eintragen.

Bedeutet das zusätzlichen Aufwand?

In gewissem Umfang ja. Die Einrichtung und Bedienung eines elektronischen Programms zur Zeiterfassung erfordert selbst Arbeitszeit und verursacht den Firmen zusätzliche Kosten. Beschäftigte müssen sich ebenfalls darum kümmern, ihre Angaben auf dem neuesten Stand zu halten. Vermutlich wird die Regierung aber nicht vorschreiben, dass die Bearbeitungszeit für jede E-Mail am Abend dokumentiert werden soll.

Kommt die sogenannte digitale Stechuhr?

Damit sind elektronische Verfahren gemeint, die Arbeitnehmer beispielsweise im Homeoffice automatisch kontrollieren. Ein Beispiel: Das zentrale Firmensystem registriert, wenn sich eine Person mit dem Laptop von zuhause einloggt. Sind dann keine Aktivitäten zu verzeichnen, zählt die folgende Zeit nicht als Arbeit. „Digitale Stechuhren, die die Arbeitszeit im Homeoffice beispielsweise mittels der Betriebszeiten der heimischen Laptops automatisch erfassen, müssen verboten werden“, sagt Müller-Gemmeke.