Arbeitsstunden-Nachweis wird Pflicht: User von Schwäbische.de reden Klartext

Einen Paukenschlag nennt der Bonner Arbeitsrechtsprofessor Gregor Thüsing das Grundsatzurteil des Bundesarbeitsgerichts in Erfurt zur generellen Pflicht, Arbeitszeit zu erfassen. Die Entscheidung der höchsten deutschen Arbeitsrichter von Dienstag in Erfurt könnte eine Art digitale Stechuhr in Unternehmen, Büros und Verwaltungen zurückbringen. Wir haben dazu unsere Userinnen und User von Schwäbische.de nach ihrer Meinung gefragt.

Während die Ampel-Regierung, Wirtschaftsvertreter und Arbeitsrechtler noch über eine Änderung des deutschen Arbeitszeitgesetzes diskutieren, ist jetzt höchstrichterlich entschieden: Es besteht in Deutschland eine Pflicht zur Arbeitszeiterfassung.

Die Bundesregierung arbeitete bereits daran, Vorgaben des Europäischen Gerichtshofs aus dessen Stechuhr-Urteil von 2019 in deutsches Recht umzusetzen. Danach sind die EU-Länder zur Einführung einer objektiven, verlässlichen und zugänglichen Arbeitszeiterfassung verpflichtet.

Die soll nach der Intention des EuGH helfen, ausufernde Arbeitszeiten einzudämmen und Ruhezeiten einzuhalten. Die Kehrseite von Vertrauensarbeit seien teils unbezahlte Überstunden, argumentieren Gewerkschafter.

In den vergangenen Jahren gab es eher den Trend zu Vertrauensarbeitszeitmodellen, mobilem Arbeiten und Homeoffice mit wenig Kontrolle und Papierkram.

Wir wollten von unseren Lesern wissen: Ist der verpflichtende Arbeitsstunden-Nachweis sinnvoll oder nicht?

Hier eine Auswahl an Antworten:

Alle wieder zurück ins Büro?

Heinz W.: Einen Schritt vor und zwei Schritte zurück. Das war es dann mit Homeoffice und Energiesparen. Technisch bestimmt möglich, aber wie soll das eine kleine Firma machen. Alle wieder zurück ins Büro?

In manchen Betrieben sicher sinnvoll.

Diana S. via Facebook: In manchen Betrieben sicher sinnvoll. Es gibt Betriebe, wo Überstunden in Dienstplänen festgehalten werden, aber erst nach 15 Minuten aufgeschrieben werden dürfen. Pausen gelten ab Verlassen des Raumes. In demselben Betrieb stempeln aber auch Gleitzeit Mitarbeiter. Da wird jede Minute Arbeitszeit genau berechnet. Die Pause beginnt bei der Stechuhr, welche direkt neben der Kantine stehen. Der Wege zur Kantine und von der Kantine, ebenso umziehen usw. - alles Arbeitszeit. Das ist nicht fair.

Es ist auch nicht korrekt 8 h Arbeitstage mit weniger Arbeit zu füllen und den Mitarbeiter Minusstunden machen zu lassen. Manchmal schadet es nicht, wenn Stunden genau festgehalten werden. Auch zum Beweis.

In Pflegeheimen wird es höchste Zeit.

Edgar L. via Facebook: In Pflegeheimen wird es höchste Zeit. Sonst gibt es da bald niemanden mehr, der Stempeln könnte. Wenn Überstunden dann einfach mal unter den Tisch fallen, weil erst nach einer halben Stunde die Überstunden überhaupt aufgeschrieben werden. Oder die Pflegekraft auf die Schichtleitung angewiesen ist, dass diese die Stunden aufschreibt.

Vertrauen hat bisher sehr gut funktioniert.

Manuela W.: Ich persönlich bin der Meinung, dass das unnötig ist und das jeder Betrieb für sich und die entsprechende Abteilung individuell regeln können sollte. Das ist natürlich auch eine Frage des Miteinander und des Vertrauens. Jetzt wird es zur Bürokratie und Vorschrift. Ich weiß nicht, wie es in anderen Betrieben ist, kann jedoch bei uns sagen, dass das sehr auf Vertrauen basiert hat und auch gut funktioniert hat.

Es ist aus Arbeitnehmersicht einfach richtig.

Sabine E. via Facebook: Ganz ehrlich? Es ist aus Arbeitnehmersicht einfach richtig. Wenn man bis Viertel nach Acht geplant ist, aber eine halbe Stunde länger da bleiben muss, weil der Laden nicht steht, da möchte ich vergütet werden. Egal, ob in Überstunden oder in zusätzlichen Freitagen.

Wo fängt Arbeit an, wo hört sie auf?

Ralf S.: Wo fängt Arbeit an, wo hört sie auf? Wenn mich Kollegen anrufen, die mal eben fünf Minuten Unterstützung bei der Lösung eines akuten Problems benötigen, oder ich zu Hause kurz die E-Mails checke, um in der Arbeit schneller den Überblick zu erlangen, ist das für mein Empfinden keine Arbeitszeit. Der Arbeitgeber würde es mir sogar als Arbeitszeit anerkennen, wenn ich es möchte. Wenn die Verpflichtung bestehen würde erreichbar zu sein oder zu Hause Mails zu checken, könnte man darüber reden. Irgendwann wird man am Abend von Freunden was Berufliches gefragt und darf entweder nicht antworten oder erst nach der gesetzlichen Ruhepause morgens arbeiten gehen. Das Recht, die Arbeitszeit zu dokumentieren, würde meines Erachtens genügen.

Die App als Lösung gegen Bürokratie.

Tobias M. via Facebook: Ich finde diese Bürokratie auch unmöglich. Dennoch muss man fairerweise sagen, dass viele Systeme der Zeiterfassung auch App-Lösungen haben, mit denen man auch daheim Zeiten erfassen kann.

Diese Ungerechtigkeit muss endlich überprüft und dokumentiert werden.

Stephan G.: Allerhöchste Zeit. Es gibt Angestellte, die sind tatsächlich jeden Tag 1,5 oder zwei Stunden länger da. Und andere Kollegen bringen die sieben Stunden nicht zu Ende und erzählen jedoch, wie lange sie immer schuften müssen. Diese Ungerechtigkeit muss endlich überprüft und dokumentiert werden. Super!

Eine richtige Entscheidung.

Elisabeth M. via Facebook: Richtig so. In vielen Pflegeeinrichtungen und sonstigen Betrieben wird immer noch nicht gestempelt. Länger als geplant wird trotzdem gearbeitet, Pausen oft nicht gemacht. Aber dann wird sich gewundert, dass da keiner arbeiten will.

Ich verstehe den Hype nicht - dafür gibt es schon Software.

Carsten W. via Facebook: Das gibt es in den meisten Firmen, ob elektronisch erfasst, oder detaillierte Zeiterfassung wie mittels der Software Biquanda oder ähnliches. Für Monteure, Projektleute im Anlagenbau, Außendienstmitarbeiter, müssen dann anhand der Serviceberichte die Zeiten nachgetragen werden. Verstehe den Hype nicht, scheint wohl immer noch Schlupflöcher zu geben.

Ist auch zum Schutz der Arbeitnehmer.

Gerd R. via Facebook: Nicht aufregen. Im Bus- und Transportgewerbe als Fahrer muss jede Minute erfasst sein. Ist auch zum Schutz der Arbeitnehmer.