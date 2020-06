Arbeitslosigkeit steigt langsamer an - Experte empfiehlt Weiterbildungen

Süden stark getroffen:

Corona hat die Zahl der Arbeitslosen im Süden weiter nach oben schnellen lassen. Vor allem im Gastgewerbe brachen im Mai erneut Stellen weg, aber auch in der Zeitarbeitsbranche sowie im Handel. „Wir haben im Moment noch nicht den Zenit erreicht“, sagte am Mittwoch der Chef der baden-württembergischen Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit, Christian Rauch. Zum Stichtag Mitte Mai waren 270 286 Menschen ohne Job. Das waren acht Prozent mehr als im Vormonat und sogar gut 41 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Quote stieg auf 4,3 Prozent. In Bayern stieg die Zahl der Arbeitslosen auf 290 580, das waren 6,9 Prozent mehr als im April. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhte sich die Arbeitslosigkeit um 44,4 Prozent. (dpa)