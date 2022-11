Experte zu Bürgergeld: Besteht die Gefahr, dass sich Menschen auf die faule Haut legen?

An diesem Donnerstag entscheidet der Bundestag über den Gesetzentwurf von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD). Die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP wird ihn wohl mit Mehrheit beschließen. Es geht darum, dass das Arbeitslosengeld II (Hartz IV) durch eine etwas großzügigere Regelung ersetzt wird. Die Union lehnt die Reform in wichtigen Punkten allerdings ab und will sie mit ihren Länderstimmen im Bundesrat verhindern.

Im Interview erläutert der Ökonom Holger Schäfer, warum es falsch wäre, die Sanktionen abzuschaffen. CDU und CSU bieten an, erstmal nur die Erhöhung der monatlichen Unterstützung von 449 auf 502 Euro zu beschließen und alles andere später zu entscheiden. Die Ampel lehnt das momentan ab. Es könnte auf ein Vermittlungsverfahren zwischen Bundestag und Bundesrat hinauslaufen.

Holger Schäfer ist Arbeitsmarktexperte beim unternehmensnahen Institut der deutschen Wirtschaft. (Foto: OH)

Die Bundesregierung will Hartz IV durch das Bürgergeld ersetzen. Wer keine Arbeit hat, soll mehr Geld vom Staat bekommen und weniger Druck ausgesetzt sein. Sie kritisieren unter anderem, dass den Arbeitslosen im ersten halben Jahr keine Strafen mehr drohen. Warum?

Wer sich etwa während der ersten sechs Monate weigert, eine angebotene Arbeitsstelle anzunehmen, soll nach dem Vorschlag der Bundesregierung nicht mehr sanktioniert werden. Das halte ich für ein falsches Signal. Damit entstünde der Eindruck, dass man sich im Bürgergeld-System in Ruhe einrichten, sich Zeit lassen kann.

Dabei kommt es oft auf jeden Tag an, denn mit fortschreitender Arbeitslosigkeit verschlechtern sich die Chancen, einen neuen Job zu finden. Es geht nicht darum, die Leute zu bestrafen, sondern ihre Mitwirkung einzufordern.

Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) argumentiert, er wolle die Arbeitslosen im ersten halben Jahr nicht bedrängen, sondern Vertrauen zwischen den Jobcentern und den Kunden herstellen. Das schaffe bessere Bedingungen für gute Beratung und gemeinsame Suche nach neuen Arbeitsplätzen.

Die klare Erwartung der Jobcenter, dass die Leistungsempfänger sich selbst um einen Ausweg aus ihrer Lage bemühen, schwächt doch das Vertrauen nicht. Im Gegenteil: Transparente Forderungen und konsequente Reaktionen stärken das Vertrauen in die Institution.

Zweitens bemängeln Sie am Gesetzentwurf, dass die Empfänger des Bürgergelds zunächst auch in ihren großen Eigentumswohnungen bleiben und nicht in billigere Unterkünfte umziehen müssen. Die weitaus meisten Arbeitslosen wohnen in kleineren Wohnungen. Wieso ist Ihnen das wichtig?

Es geht nicht nur um Eigentum, sondern auch um Miete und Heizkosten, die der Staat bezahlt. Tatsächlich wohnen die meisten Arbeitslosen nicht in riesigen Wohnungen. Trotzdem stellt sich die Gerechtigkeitsfrage. Das Bürgergeld finanzieren ja alle Steuerzahler, die sehr oft selbst wenig Fläche zur Verfügung haben. Die fragen sich zu Recht, warum sie Leistungsempfängern große Wohnungen bezahlen sollen.

Ihr dritter Kritikpunkt: Laut Heils Gesetzentwurf sollen die Arbeitslosen während der ersten zwei Jahre des Bürgergelds Vermögen von bis zu 60.000 Euro pro Kopf behalten dürfen, ohne dass es auf die Zahlungen angerechnet wird. Ist es nicht fair, dass der Staat die Lebensleistung in Form eines ersparten Vermögens anerkennt und verschont?

Schon auf Basis der jetzigen Regelung darf zum Beispiel ein 50-jähriges Ehepaar über 90.000 Euro zuzüglich einer Immobilie behalten.

Das bewegt sich in der Größenordnung der Durchschnittsvermögen in diesem Land. Warum man diese Summen noch anheben sollte, erschließt sich mir nicht

Insgesamt spricht aus Ihren Argumenten die Annahme, der Staat müsse die Leute zwingen zu arbeiten, aus eigenem Antrieb würden sie sich eher in die soziale Hängematte legen.

Das stimmt nicht. Die meisten Menschen wollen arbeiten und kümmern sich selbstständig darum, aber einige brauchen auch Anstöße. Um sie zu aktivieren, muss der Staat Anreize setzen und Mitwirkung einfordern.

Als Hartz IV vor knapp 20 Jahren eingeführt wurde, war die Arbeitslosigkeit hoch. Jetzt ist sie niedrig, und die deutsche Wirtschaft ist trotz Krisen konkurrenzfähig und in guter Verfassung. Können wir uns deshalb nicht auch ökonomisch betrachtet etwas mehr Großzügigkeit leisten?

Die grundsätzlichen Mechanismen des Arbeitsmarktes haben sich nicht geändert.

Hinzu kommt neuerdings der zunehmende Fachkräftemangel. Auch dieser spricht dafür, Anreize zu setzen, Arbeit aufzunehmen.