Arbeiten zur Elbvertiefung begonnen

Von Schwäbische Zeitung

Er holte mit dem VfB in seiner letzten Saison als Spieler 2007 die Meisterschaft und führte Stuttgart als Trainer in der Saison 2008/09 auf den dritten Tabellenplatz. Seit Mai 2018 ist Markus Babbel Cheftrainer bei den Western Sydney Wanderers. Mit Patrick Strasser sprach der 46-Jährige über sein Leben in Australien, fußballerische Entwicklungshilfe sowie die chaotische Situation beim VfB.

Herr Babbel, in Australien ist aktuell Hochsommer.