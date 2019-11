Von Schwäbische Zeitung

Er soll ein mit Blaulicht und Warnsignal herannahendes Notarztfahrzeug mehrfach am Überholen gehindert haben - und sogar noch in einer unübersichtlichen Kurve selbst überholt haben. Jetzt sucht die Polizei Zeugen zu dem Vorfall, der sich am Freitagabend nahe Engen (Kreis Konstanz) ereignet hat.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte sich der Notarztwagen mit Blaulicht und Sondersignal kurz nach dem Ortsausgang Anselfingen dem Porsche Boxter S genähert.