Anleger vorsichtig - Dax nach Vortagesverlust unverändert

Von Deutsche Presse-Agentur

Im ersten halben Jahr nach der Eröffnung der Aussichtsplattform am Testturm für Aufzüge in Rottweil haben knapp 60.000 Besucher den Blick aus der Höhe genossen. Der Testturm war seit der Eröffnung Anfang Oktober bis Anfang April an 75 Tagen für die Öffentlichkeit geöffnet, wie eine Sprecherin der Betreiberfirma Thyssenkrupp mitteilte.

Die Aussichtsplattform auf 232 Metern gilt als die höchste Deutschlands. Auch die Nachfrage nach Führungen im Turm übersteige an vielen Terminen das Angebot.